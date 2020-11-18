Горе: могила Джигарханяна утонула сразу после похорон

Педагога, актера и режиссера Армена Джигарханяна под звуки армянского национального музыкального инструмента дудука похоронили рядом с дочерью, на 29-м участке Ваганьковского кладбища. По соседству – захоронение чемпиона мира по хоккею Виктора Блинова, чье сердце остановилось 9 июля 1968 года прямо на тренировке "Спартака"...



Ваганьковское кладбище является одним из самых больших и самых престижных в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. Но получить место здесь сложно – захоронения согласовываются на уровне градоначальства. Народный артист СССР Армен Джигарханян заслужил право упокоиться в этом престижном некрополе по совокупности заслуг перед родиной и из-за похороненной тут в 1987 году единственной дочери.

Именно сюда утром 18 ноября пришли поклонники Армен Борисовича. Существует традиция на следующий день после похорон приносить завтрак на кладбище умершему. Цель – пробудить душу, позаботиться о ней, дать возможность очиститься и жить вечно. Считается, что наследующий день после похорон душа еще находится на земле, а точнее – там, где покоится ее прежняя телесная оболочка. Тело умирает, а дух всегда жив. Человек, который умер, после смерти будет питаться только духовной пищей, а привычная нам еда останется нетронутой. Наши предки верили в то, что умерший может обидеться, если про него "забудут" сразу же, как только завершится обряд погребения. Поэтому именно с "завтраком" связывали начало поминальных мероприятий.

Но каково же было удивление пришедших, когда на огромном Ваганьково не сразу нашли захоронение новопреставленного актера. Его могила просто утонула! Утонула в море цветов, корзин и венков. "От маяковцев", "От театра Олега Табакова", "От "Мосфильма" – Джигарханяна, кажется, любили все. И цветы, которые уложили на могилу, с панихиды увозили на отдельной машине – так много их оказалось.