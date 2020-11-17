С Джигарханяном в могилу закопали 400 тысяч

На Ваганьковском кладбище Москвы похоронили актера и режиссера Армена Джигарханяна. Прощание с легендой театра и кино было организовано созданным им театром на высшем уровне. Корреспондент "Дни.ру" побывал на панихиде.

Провести похороны сегодня – занятие дорогое. Тем более, если речь идет о Народном артисте. Но Московский драматический театр, которым с 1996 года руководил Армен Джигарханян, взял на себя все расходы по траурной церемонии. Да и откуда деньги у вдовы актера – 77-летней пенсионерки Татьяны Власовой!...

Ведь только гроб, как шептались работники театра, стоил около 400 тысяч рублей. Что же в нем такого особенного? Эта лакированная двухкрышечная домовина цвета "темный орех" выполнена из дорогих сортов древесины, таких как экзотические африканские сапелли и макоре, а внутри находится постель из дорогостоящих материалов с роскошной отделкой из бархата и атласа. Настоящее произведение искусства! "В не жить можно!" – сказал бы мастер гробовых дел Безенчук из романа "12 стульев".

Вот как про этот гроб рассказали "Дни.ру" в ритуальном агентстве: "Такие изделия отличаются от стандартных материалами. К тому же при изготовлении элитных гробов большое внимание уделяется филигранной обработке древесины. Используется фурнитура высокого качества, нередко именно она становится наиболее выразительным элементом гроба. Например, ручки для удобной транспортировки могут быть украшены затейливым узором. Дизайну элитных гробов придается особое значение – все модели выглядят очень респектабельно!"

Стоит заметить, что самые дорогие и ценные гробы делают итальянские мастера. Именно такой был и заказан для Армена Джигарханяна. В нем актера похоронили возле дочери на Ваганьковском кладбище Москвы.