Пригожин призвал штрафовать Шнурова: Мне вырвали бы язык

Иосиф Пригожин не собирается прекращать конфликтовать с Сергеем Шнуровым. На этот раз продюсер высказался насчет чрезмерного употребления матерщины музыкантом.

В последнее время Иосиф Пригожин ведет разговоры о морали и правилах поведения. Так, продюсера особенно беспокоит, что подрастающее поколение не просто употребляет нецензурные слова и выражения, а разговаривает с помощью матерщины. Супруг певицы Валерии считает, что мат стал символом русского языка.

Пригожин не отрицает: в случившемся отчасти виноваты взрослые. Мол, они подают дурной пример. Во время рассуждения продюсер привел в качестве примера Сергея Шнурова, который нередко использует обсценную лексику в своих публичных высказываниях.

Иосиф убежден, что изменить общество могут только законы, но они должны быть серьезнее. Пригожин знает: в стране предусмотрен штраф за мат в общественных местах в размере одной тысячи рублей или арест на 15 суток. В этом случае работает статья 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".

Шнуров как заядлый матерщинник должен понести наказание, считает Пригожин. Он припомнил, что музыкант нецензурно выражался, говоря о его супруге, об Артеме Дзюбе и других знаменитостях. "Если бы я со своими родителями, дядями и тетями разговаривал так (матом – Прим. ред.), мне вырвали бы язык", – высказался Иосиф.