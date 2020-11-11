А где же отец? Заболевшая дочь Пригожина осталась без денег

Переболевшая коронавирусом дочь Иосифа Пригожина Даная переболела коронавирусом. Девушка лежала в больнице. После выписки наследницу звезды настигла новая беда.



23-летняя Даная Пригожина (дочь Пригожина от первого брака – прим. ред.) попала в больницу, когда уже слишком плохо себя чувствовала. У нее поднялась температура и стало тяжело дышать. Даная не верила и не верит в существование Covid-19 и думает, что болела гриппом, несмотря на наличие пневмонии и положительного мазка ПЦР.

"Я в него не верю. Считаю, что у меня был грипп. Но из-за того, что у меня выявили ковид, мне придется две недели сидеть дома на самоизоляции", – заявила дочь Пригожина.

По закону во время самоизоляции она должна находиться там, где прописана. Но ехать к матери она не хочет. Даная уже давно снимает квартиру, пишет "Собеседник".



Также ее пугает и то, что месяц она не будет работать, а значит начнутся финансовые проблемы. "Получается, я целый месяц буду просто без денег", – сказала она.

Обращаться к звездному папе Даная не хочет, потому что ей не удобно перед ним. Поэтому она решила, что справится со всем сама.

После развода Иосифа Пригожина с женой у него были плохие отношения с дочкой. Он мало уделял времени ей и брату. После череды публичных скандалов им удалось найти компромисс.