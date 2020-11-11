Пригожин назвал нецензурную брань символом русского языка

Иосиф Пригожин не скрывает, что использует нецензурные слова, но он произносит их только тогда, когда это уместно. Супруг певицы Валерии считает, что в жизни россиян должно быть меньше ненормативной лексики, ведь из-за вседозволенности и стертых границ потерян культурный код.
Продюсер отметил, что дети и молодежь не просто ругаются матом, а разговаривают на нем. По мнению продюсера, россиянина за границей определить очень легко: он использует ненормативную лексику. Например, в Дубае или в Монако Иосиф часто слышит среди туристов: "Иди на ***".
"Мат просто становится каким-то символом русского языка, это же просто кошмар", – сказал муж Валерии.
Пригожин уверен: если и дальше народ будет чрезмерно материться, то станет только хуже. Размышляя о последствиях, возмущенный продюсер "предложил" опорожняться в ресторане, пускать газы или рыгать за столом при гостях.
Напомним, ранее супруг Валерии высказался насчет присутствия Ольги Бузовой на "Голубых огоньках". Иосиф Пригожин, как и Алла Пугачева, считает, что телеведущей не место на таких концертах.
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