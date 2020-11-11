Завортнюк похвасталась дорогим подарком от молодого поклонника

Дорогой подарок Анне вручил младший десятилетний брат Артем. Он подарил любимой сестричке iPhone последней модели стоимостью около ста тысяч рублей. О событии Анна рассказала в своем "Инстаграм".
Теперь Анна будет делать еще больше фото и видео для своего блога. Подписчики этому несказанно рады.
"Тем, спасибо тебе огромное за такой крутой подарок, цвет просто потрясный", – написала Анна.
Она добавила, что брат является ее поклонником и активно следит за ее блогом, который она все активнее развивает. Стоит отметить, что Артем Стюрков – брат Анны по отцовской линии. Дмитрий Стюрков после развода с Анастасией Заворотнюк счастлив в новых отношениях, которые не афиширует.
О здоровье онкобольной артистки Анастасии Заворотнюк сейчас заботится ее семья. Актриса живет дома, соблюдая все меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса. Напомним, свежее фото Анастасии Заворотнюк ее родные не хотят показывать – из-за болезни внешний вид артистки изменился.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" выписалась из больницы и теперь продолжает лечение от страшного недуга дома в Крекшино. Периодически она ходит на процедуры в московской больнице.
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