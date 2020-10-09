Экс-избранник Волоковой купил любовнице кольцо за неприличную сумму

Бывший гражданский муж Анастасии Волочковой не скупится на презенты невесте. Игорь Вдовин подарил ведущей телеканала "Россия 1" Елене Николаевой на помолвку роскошное украшение.

Теледива с гордостью носит колечко с желтым бриллиантом на безымянном пальце. Николаева похвасталась им в соцсетях. Кроме того, звезда "России 1" блеснула шикарным украшением на красной дорожке Московского международного кинофестиваля, где появилась под руку с женихом-бизнесменом.

Выяснилось, сколько стоит подарок экс-избранника Анастасии Волочковой любовнице. По слова эксперта, дизайнера украшений Влада Торхова, предприниматель потратил на украшение от бренда Graff огромную сумму – порядка 25 миллионов рублей.

Известно, что танцовщица до сих пор не урегулировала с Игорем Вдовиным финансовый конфликт. Королева шпагата утверждает, что бизнесмен еще десять лет назад занял у нее три миллиона долларов и до сих пор не вернул долг. Анастасия Волочкова упрекает бизнесмена в том, что он живет за ее счет и балует своих любовниц тоже на ее деньги.

Знаменитость заявила, что сделала Вдовина публичным человеком, а он отплатил ей черной неблагодарностью. "Я вам правду скажу, это альфонс", – призналась артистка.



Как писали "Дни.ру", ранее Анастасия Волочкова рассказала, что никогда не была официально замужем за Игорем Вдовиным. Их свадьба в 2007 году была фиктивной. Кроме того, балерина призналась, что у нее с предпринимателем месяцами не было интима из-за того, что он увлекся йогой.

