Айза Анохина сделала заявление после слухов о раке

35-летняя Айза Анохина заставила поклонников сильно переживать за свое здоровье информацией о скорой операции на желудке. Некоторые предположили, что у популярного блогера онкология, и звезда решила прояснить ситуацию.

Героиня шоу "Супер Айза" ранее сообщила, что уже несколько месяцев подвержена паническим атакам, и ей даже пришлось принимать антидепрессанты, от которых она в свое время отказалась. Знаменитость также отметила, что боится, что ее перепады настроения и здоровье станут поводом для расставания с блогером Олегом Майами.

Вскоре появились данные о том, что у Айзы Анохиной есть новообразование в желудке образования в желудке. Теперь ей предстоит множество анализов и лечение. Пользователи Сети заподозрили неладное и спросили светскую львицу, не рак ли у нее. В своем инстаграм-аккаунте она развеяла слухи.

"Господи Боже мой!!! Нет! Не онкология", – написала Айза Анохина в "Сторис". Блогер призналась, что настроена позитивно, и ее сейчас больше беспокоят лишние четыре килограмма, которые она набрала во время отдыха на Мальдивах.

Отметим, что проблемы со здоровьем у знаменитости начались, в частности, из-за проблем в личной жизни. Напомним, первым мужем звезды стал рэпер Гуф, от которого она в 2010 году родила сына Сами. Затем блогер выходила замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, о разводе с которым стало известно зимой этого года. У них есть наследник Элвис.

У экс-супругов сложные отношения, они расстались со скандалом и до сих пор не могут прийти к примирению. Айза Анохина часто пишет, что с отцом ее второго сына она конфликтует из-за совместного бизнеса, в который были вложены деньги Анохина, а также из-за ребенка. Экс-супруг грозится увезти его на Бали, где проживает. Сейчас девушка встречается с Олегом Майами.