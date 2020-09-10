Бывший муж Анохиной угрожает здоровью ее сына

Айза Анохина поделилась в личном блоге, что бывший супруг Дмитрий безответственно относится к здоровью их общего сына Элвиса. Якобы мужчина не обращает внимания на простуду малыша и продолжает водить его гулять.

Пара рассталась зимой, и сейчас артистка счастлива в отношениях с предпринимателем Олегом Майами. Однако у бывших возлюбленных подрастает сын, воспитанием которого они занимаются совместно. Отец часто берет мальчика к себе, однако Айзе Анохиной не всегда нравится подход Дмитрия к заботе о ребенке.

В личном блоге исполнительница пожаловалась на безответственное поведение серфера. По словам звезды, у трехлетнего наследника сейчас простуда – сопли и кашель. Однако отец продолжает водить его на прогулки, на площадки, где есть другие дети. Айза Анохина не понимает, почему Дмитрий не беспокоится за окружающих, которые могут заболеть.

Артистка отметила, что в мире есть всего два человека, которые выводят ее из себя, и один из них – бывший муж номер два. Также исполнительница поделилась, что Дмитрий хочет забрать Элвиса с собой на Бали. Предприниматель планирует заниматься там серфингом. Такой расклад звезду не устраивает, так как она переживает за здоровье мальчика. По словам Айзы Анохиной, бывший муж все делает ей это назло.

Напомним, несколько дней назад девушка выложила в "Сторис" инстаграм-аккаунта интимную часть тела без цензуры. На фотографии артистка запечатлена с раздвинутыми ногами. После Айза Анохина попыталась оправдаться тем, что это фото предназначалась для другого, и она просто случайно нажала на кнопку публикации.