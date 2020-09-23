Айза согласилась выйти замуж за Олега Майами

Анохина публично призналась в любви к Майами в реалити-шоу "Супер Айза". Тогда многие предположили, что роман знаменитостей срежиссирован для привлечения внимания к этому проекту. Через несколько месяцев публика все-таки поверила в искренность чувств между телеведущей и певцом.
Теперь поклонники пристально следят за личной жизнью Айзы и Олега, неустанно задавая соответствующие вопросы. Например, недавно один из фолловеров поинтересовался у Анохиной, планирует ли она выходить замуж за избранника.
Непонятно, была ли Айза откровенна или же решила пошутить, но ее ответ многие поклонники сочли однозначным. "Пойду. Только ему не говорите", – написала она. Любопытно, что раньше Анохина говорила, что больше не хочет выходить замуж.
Другие же поклонники написали, что считают Айзу и Олега лучшей парой. Они хотят, чтобы возлюбленные записали совместную песню. Телеведущая, которая не так давно презентовала свой трек в стиле хип-хоп, не против спеть дуэтом с избранником. Подписчикам осталось узнать, что об этом думает Майами.
Напомним, ранее Айза оригинально поздравила экс-возлюбленного, рэпера Гуфа, с днем рождения. Телеведущая перечислила его недостатки и назвала плохим другом.
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