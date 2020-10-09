"Старый бомж": появившийся на скандальном шоу Богдан Титомир вызвал отвращение

Как только Титомир появился на съемочной площадке, комики язвительно высказались в его адрес. Например, Нурлан Сабуров отметил, что от Богдана разит потом. Насмешки ведущего подхватили другие участники шоу. Богдану не понравилось такое отношение, поэтому начал парировать.
Рэпер послал комиков на три буквы и приказал им покинуть шоу. "Валите отсюда!", – резко сказал он. Потом Титомир заявил, что хочет "растоптать" участников проекта. Но вместо острых замечаний Богдан применил против парней отборный мат.
Алексей Щербаков не стал оставаться в стороне и раскритиковал внешний Богдана. Мол, его куртка с блестящими заклепками подходит только девочками. Но рэпер и дальше отвечал бранью, прерываясь на отрыжки и плевки на ковер.
Спустя некоторое время комики устали от препираний с Титомиром, поэтому попросили его, согласно правилам шоу, рассказать незаконченную историю, чтобы потом смогли угадать, что было дальше. Но артист отказался и продолжил ругаться.
Рустам Рептилоид даже позвонил своему отцу и пожаловался на Богдана. Папа комика посоветовал "послать" Титомира. Вскоре рэпер покинул шоу, так и не рассказав историю.
Пользователи Сети встали за защиту комиков, которых нередко осуждают за излишние насмешки и оскорбления гостей шоу. "Титомир ведет себя как старый бомж", "Богдан Титомир – это Олег Майами плюс Моргенштерн", "Трудно даже представить, какой должен быть гость хуже Титомира", – написали зрители.
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