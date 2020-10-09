"Старый бомж": появившийся на скандальном шоу Богдан Титомир вызвал отвращение

Бывший участник группы "Кар-Мэн", 53 -летний Богдан Титомир известен своим темпераментом и странными выходками. Артист никогда не скрывал, что имел проблемы с наркотиками. Рэпер неоднократно подвергался порицанию и. казалось, уже ничем не может удивить публику. Но в новом выпуске шоу "Что было дальше?" ему это удалось.

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