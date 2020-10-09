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Шоу-бизнес

"Старый бомж": появившийся на скандальном шоу Богдан Титомир вызвал отвращение

Богдан Титомир. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший участник группы "Кар-Мэн", 53 -летний Богдан Титомир известен своим темпераментом и странными выходками. Артист никогда не скрывал, что имел проблемы с наркотиками. Рэпер неоднократно подвергался порицанию и. казалось, уже ничем не может удивить публику. Но в новом выпуске шоу "Что было дальше?" ему это удалось.
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Как только Титомир появился на съемочной площадке, комики язвительно высказались в его адрес. Например, Нурлан Сабуров отметил, что от Богдана разит потом. Насмешки ведущего подхватили другие участники шоу. Богдану не понравилось такое отношение, поэтому начал парировать.

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Рэпер послал комиков на три буквы и приказал им покинуть шоу. "Валите отсюда!", – резко сказал он. Потом Титомир заявил, что хочет "растоптать" участников проекта. Но вместо острых замечаний Богдан применил против парней отборный мат.

Алексей Щербаков не стал оставаться в стороне и раскритиковал внешний Богдана. Мол, его куртка с блестящими заклепками подходит только девочками. Но рэпер и дальше отвечал бранью, прерываясь на отрыжки и плевки на ковер.

Спустя некоторое время комики устали от препираний с Титомиром, поэтому попросили его, согласно правилам шоу, рассказать незаконченную историю, чтобы потом смогли угадать, что было дальше. Но артист отказался и продолжил ругаться.

Рустам Рептилоид даже позвонил своему отцу и пожаловался на Богдана. Папа комика посоветовал "послать" Титомира. Вскоре рэпер покинул шоу, так и не рассказав историю.

Пользователи Сети встали за защиту комиков, которых нередко осуждают за излишние насмешки и оскорбления гостей шоу. "Титомир ведет себя как старый бомж", "Богдан Титомир – это Олег Майами плюс Моргенштерн", "Трудно даже представить, какой должен быть гость хуже Титомира", – написали зрители.

Автор: 9 октября 2020, 10:51 Источник: YouTube-канал LABELCOM ✓ Надежный источник

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