Собчак жестко отреагировала на обвинения в греховной связи с создателем "Дома-2"

Михайловская просмотрела интервью Наташи Королевой и Тарзана, ей стало тошно от того, как эта история показана зрителям. Женщина и сама пережила нечто подобное несколько лет назад, однако ее брак начал рушиться еще в прошлом десятилетии. Главной причиной скандалов в семье были измены мужа.
Василина заявила, что именно "блондинка в шоколаде" вбила последний гвоздь в крышку ее погибающего брака. Также успех телеведущей в начале нулевых напрямую зависел от увлекшегося Алексея, который и сделал из тусовщицы настоящую звезду.
Михайловская не поскупилась в выражениях и не побоялась оскорбить Ксению Собчак. Она заявила, что в борьбе мужчин и женщин у первых всегда есть козырь в рукаве, и имя им "шлюхи".
Ксения Собчак за словом в карман не полезла. Она прочитала гневное послание бывшей жены Алексея Михайловского и ответила в свойственной ей ироничной манере. Артистка в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта философски заметила, что у успеха всегда тысяча отцов. Как пошутила телезвезда, раньше она думала, что все ее достижения списаны на "невидимый" редактор в ухе, но теперь госпожа Михайловская добавила новый вариант.
Напомним, в недавнем интервью Наташа Королева и Тарзан попытались рассказать свою версию событий, которые предшествовали громкому скандалу. Многие отметили, что знаменитая "русалка" выглядела жалко, пытаясь оправдать измены мужа.
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