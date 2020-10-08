Секс с создателем "Дома-2": всплыли скандальные подробности из прошлого Ксении Собчак

Ксения Собчак всегда отличалась умением добиваться поставленных целей и идти напролом. По словам бывшего продюсера "Дома-2", так она поступает и с мужчинами. Всегда приходит и завоевывает самого главного – альфа-самца.
Василина Михайловская заявила, что Ксения Собчак разрушила ее семью. По ее словам, во время совместной работы ведущая увела у нее мужа.
В своем "Инстаграм" женщина написала, что это произошло на начальном этапе становления телевизионной карьеры Собчак. Бывший продюсер "Дома-2" считает, что стать звездой Ксении помог бывший муж женщины Алексей, который являлся генеральным продюсером шоу.
Василина Михайловская утверждает, что у Ксении Собчак и ее были сексуальные отношения. Тогда то скандалистка и "вбила последний гвоздь в гроб ее брака".
В 2004 году Алексей Михайловский стал продюсером реалити-шоу "Дом-2". Он был не новичком на этом поприще. На телевидении он стал работать еще в 90-е, готовил информационные передачи и продвигал политических деятелей.
С Василиной он не только жил в браке, но и работал вместе. Удивительно, как прямо перед носом жены он умудрялся крутить романы с ведущей. Так это или нет, Ксения Анатольевна пока не комментирует скандальную интрижку.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Пулеметчица
Ищу регион где поселиться
Вы чего так распустились?
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Самосожжение.
парни в деревне такие красивые
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Эмин поддержал Азербайджан
Жена разрешила завести любовницу