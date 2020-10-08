"Я стал пить": рыжий из "Иванушек" слетел с катушек из-за смерти близкого человека

Андрей Григорьев-Апполонов стал героем студии программы "Судьба человека" канала "Россия 1". В 1998 году у отца артиста, хирурга Генриха Святославовича оторвался тромб, и он умер. Ранее певец потерял близкого друга и коллегу Игоря Сорина.
Из-за череды трагедий исполнитель стал выпивать и впоследствии очень тяжело выбирался из алкогольной зависимости. "Очень тяжелый год был, и я стал пить. Пил не только я, но и все "Иванушки", – признался 50-летний Андрей Григорьев-Апполонов.
Примечательно, что спиртное практически не мешало выступлениям "Иванушек International". "Мы пили всегда, как и вся молодежь", – разоткровенничался певец. Когда дело дошло до критической точки, и звезда не смогла самостоятельно избавиться от пагубного пристрастия, на помощь пришла Мария Лопатова – первая большая любовь Андрея Григорьева-Апполонова.
Жениться на избраннице артист не думал. У них была легкая и веселая жизнь. "Просто жгли, кайфовали. Какая женитьба? Мы просто были счастливы!" – вспомнил исполнитель. Сейчас он называет то время лучшим в своей жизни. Пара должна была стать родителями. Но, к сожалению, у Марии случился выкидыш, за которым последовало расставание.
Как писали "Дни.ру", ранее Андрей Григорьев-Апполонов высказал свою версию обстоятельств смерти Игоря Сорина. По словам музыканта, экс-солиста "Иванушки International" могли убить.
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