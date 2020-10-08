"Полусумасшедшая старуха": дочь обвинили в неуважении Федосеевой-Шукшиной

25 сентября Лидия Федосеева-Шукшина справила день рождения. Разумеется, любимый муж, продюсер Бари Алибасов поздравил супругу. "Все цветы в Москве закончились, потому что все цветы купил я", – хвастливо объявил продюсер. После полугодичной разлуки, обусловленной пандемией коронавируса, плохим самочувствием Бари Алибасова и скандалом с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве, встретившиеся наконец супруги дали волю страсти. "Когда она лежит, а я ручку положил на нее, тоже приятное чувство", – признался продюсер.
Бари Алибасов убежден, что младшая дочь его жены Ольга Шукшина спит и видит, когда они разведутся. С ним солидарен адвокат Юлиан Соболев: "Мама, разведись! Отбросить от себя! Это черное! Это зло!" Это просто такое неуважение к своей матери и постоянно педалирование к ее ненормальности: что она ничего не понимает, не соображает. Ходит такая полусумасшедшая старуха".
{code92073}
Супруги держат оборону. Но проблемы с недвижимостью актрисы, которая вначале оказалась переписана на продюсера, а потом на его помощника, портит всю идиллию. Бари Алибасов утверждает, что жена сама захотела оформить на него недвижимость, чтобы спасти от меркантильных родственников. Но представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной говорит другое.
Чтобы ситуация прояснилась, артистке придется пройти психиатрическую экспертизу. Это нужно для того, чтобы понять, могла ли актриса заблуждаться при заключении договора дарения. Впрочем, сам Бари Алибасов не устает повторять: "Эта квартира была Лидина и будет до последнего дня ее жизни".
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Пулеметчица
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
Ищу регион где поселиться
Вы чего так распустились?
Самосожжение.
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
парни в деревне такие красивые
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Эмин поддержал Азербайджан