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Оголившаяся Стоцкая поразила Бузову: Не верю!

Оголившаяся Стоцкая поразила Бузову: Не верю!

Анастасия Стоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Стоцкая показала откровенный снимок. Реакция ее подруги Ольги Бузовой не заставила себя ждать.
прочитано 513 раз

Недавно Стоцкая и Бузова встретились на премьере мюзикла "День влюбленных". Певицы уделили друг другу особое внимание. Фотографы успели запечатлеть поцелуй знаменитостей. Было видно: их связывает крепкая дружба.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" часто комментирует публикации Анастасии в "Инстаграм". Сегодня же Ольга и вовсе не могла не отреагировать на пост подруги. Дело в том, что 7 октября Стоцкая отмечает день рождения.

По этому случаю она показала поклонникам черно-белый снимок, на котором позирует без одежды, прикрыв грудь руками. Под кадром рыжеволосая певица напомнила, что ей исполнилось 38 лет. "Не верю! С днем рождения!", – отметилась Бузова. Очевидно, телеведущая считает, что Анастасия не выглядит на свой возраст.

К поздравлению также присоединились поклонники. Они оценили откровенное фото Стоцкой. "Ты великолепна, ты бесподобна, ты настоящая", "Год от года прекраснее", "Огнище!", "Умница, что не скрываешь возраст", – написали пользователи Сети.

Напомним, ранее подписчики раскритиковали Бузову за поздравление Владимира Путина. Телеведущая отключила комментарии под публикацией, но интернет-пользователи все равно смогли высказаться.

Автор: 8 октября 2020, 06:07 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

"День влюбленных": целующихся Бузову и Стоцкую засняли вместе

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