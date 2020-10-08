Оголившаяся Стоцкая поразила Бузову: Не верю!

Недавно Стоцкая и Бузова встретились на премьере мюзикла "День влюбленных". Певицы уделили друг другу особое внимание. Фотографы успели запечатлеть поцелуй знаменитостей. Было видно: их связывает крепкая дружба.
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" часто комментирует публикации Анастасии в "Инстаграм". Сегодня же Ольга и вовсе не могла не отреагировать на пост подруги. Дело в том, что 7 октября Стоцкая отмечает день рождения.
По этому случаю она показала поклонникам черно-белый снимок, на котором позирует без одежды, прикрыв грудь руками. Под кадром рыжеволосая певица напомнила, что ей исполнилось 38 лет. "Не верю! С днем рождения!", – отметилась Бузова. Очевидно, телеведущая считает, что Анастасия не выглядит на свой возраст.
К поздравлению также присоединились поклонники. Они оценили откровенное фото Стоцкой. "Ты великолепна, ты бесподобна, ты настоящая", "Год от года прекраснее", "Огнище!", "Умница, что не скрываешь возраст", – написали пользователи Сети.
Напомним, ранее подписчики раскритиковали Бузову за поздравление Владимира Путина. Телеведущая отключила комментарии под публикацией, но интернет-пользователи все равно смогли высказаться.
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