В тринадцатый раз открылся конкурс "Детская Новая волна". Из них одиннадцать лет он проходит в крымском "Артеке". Среди звезд этого года – Денис Клявер. Он часто бывал на Черноморском побережье с отцом Ильей Олейниковым, поэтому с удовольствием принял приглашение основателя смотря Игоря Крутого приехать снова.



У Дениса Клявера есть два сына от разных браков и две падчерицы. Старшему– Тимофею – 6 октября исполнилось 19 лет. Сегодня он отдает долг родине в вооруженных силах.

"Для меня, признаться, было удивлением, что он захотел пойти в армии, – улыбается Клявер. – Потому что после школы он мог пойти учиться на спортсмена, мог пойти в театральный, но сам захотел подумать и пока сходить в армию. А она очень сильно форматирует мальчишек в мужчин".

"Сегодня он живет, как и остальные солдаты – занимается строевой подготовкой, стрельбами, – рассказал певец. – Я сам служил полтора года, и мне казалось это ужасном долгим. А ему – всего год, и уже скоро, через два с половиной месяца, дембель".

Клявер уверяет, что в армии у его сына нет никакого блата или особого отношения. "Я всегда чувствовал свою ответственность перед отцом – его авторитет был незыблем, – говорит музыкант. – А у Тимофея ответственность вдвойне – и из-за отца, и из-за деда. Но он совершенно не звездный мальчик. С четырех лет занимается спортом. А уже сегодня он – чемпион мира по тхэквондо среди юниоров в стиле "личная спецтехника".

После службы Тимофей Клявер будет все-таки пытаться поступить учиться на актера. "Сегодня он учит басни, присылает мне видео, я его корректирую, вижу, как он раскрепощается, – пояснил Денис. – Он вообще талантливый парень, и я вижу, что в этом может добиться успеха. Он даже снимался в одном из моих клипов – я хотел, чтобы он посмотрел на себя со стороны. И ему все это нравится!"