"Берегите бубенчики": растянувшийся в шпагате Костюшкин поиздевался над Волочковой

Стас Костюшкин славится своей спортивной фигурой и отличной физической подготовкой, однако никто не ожидал, что музыкант может еще и сесть на шпагат. Не так давно солист принял участие в шоу "Угадай мелодия" вместе с Анастасией Волочковой.

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