"Берегите бубенчики": растянувшийся в шпагате Костюшкин поиздевался над Волочковой

Этот факт позабавил поклонников артиста, и они начали шутить по поводу шпагата в комментариях к фото звезд. Стас Костюшкин решил поддержать балерину и показал, что тоже умеет делать различные акробатические трюки.
В среду музыкант в личном блоге опубликовал видео, в котором решил раз и навсегда закрыть эту тему. "Хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой", – отметил певец.
На кадрах под эпичную музыку артист в одних плавках садится на продольный. Действие происходит в замедленной съемке. Чтобы добавить видео эпичности, во время того, как Стас Костюшкин растягивается на песке, над ним крутит сальто другой мужчина.
Поклонники пришли в восторг от видео. "Ойой, берегите бубенчики 😂 а вообще оч круто, красавчик (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже мой! Неужели такие мужчины еще существуют?!", "После Настеньки продезинфицируйте себя", "Присел Костюшкин,а прыгала Волочкова?!🤔или я что-то пропустил", "Стас, прям в прыжке на шпагат 🔥 мне прям страшно стало за вас", – написали в комментариях.
Напомним, в недавнем интервью Стас Костюшкин рассказал, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны мужчины. Это случилось еще в детстве. Артист долгие годы держал это в секрете, однако решил поделиться, чтобы родители были внимательнее к детям.
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