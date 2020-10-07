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"Берегите бубенчики": растянувшийся в шпагате Костюшкин поиздевался над Волочковой

Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стас Костюшкин славится своей спортивной фигурой и отличной физической подготовкой, однако никто не ожидал, что музыкант может еще и сесть на шпагат. Не так давно солист принял участие в шоу "Угадай мелодия" вместе с Анастасией Волочковой.
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Этот факт позабавил поклонников артиста, и они начали шутить по поводу шпагата в комментариях к фото звезд. Стас Костюшкин решил поддержать балерину и показал, что тоже умеет делать различные акробатические трюки.

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В среду музыкант в личном блоге опубликовал видео, в котором решил раз и навсегда закрыть эту тему. "Хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой", – отметил певец.

На кадрах под эпичную музыку артист в одних плавках садится на продольный. Действие происходит в замедленной съемке. Чтобы добавить видео эпичности, во время того, как Стас Костюшкин растягивается на песке, над ним крутит сальто другой мужчина.

Поклонники пришли в восторг от видео. "Ойой, берегите бубенчики 😂 а вообще оч круто, красавчик (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже мой! Неужели такие мужчины еще существуют?!", "После Настеньки продезинфицируйте себя", "Присел Костюшкин,а прыгала Волочкова?!🤔или я что-то пропустил", "Стас, прям в прыжке на шпагат 🔥 мне прям страшно стало за вас", – написали в комментариях.

Напомним, в недавнем интервью Стас Костюшкин рассказал, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны мужчины. Это случилось еще в детстве. Артист долгие годы держал это в секрете, однако решил поделиться, чтобы родители были внимательнее к детям.

Автор: 7 октября 2020, 16:45

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