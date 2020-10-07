"Привел в дом врачиху": звезда "Тихого Дона" сделала аборт от изменщика-мужа

Звезда советского кино Людмила Хитяева прожила непростую и полную драм жизнь. 90-летняя актриса рассказала в свежем интервью, о чем жалеет, что могла бы сделать иначе в начале пути.

Звезда "Тихого Дона" Людмила Хитяева жалеет, что не стала матерью троих детей. Своего единственного сына Павла она родила еще в первом браке. Тогда все закончилось, потому что о муже ей наговорили гадостей. Люди утверждали, что он изменял ей, и она не выдержала, ушла. Потом поняла, что все было ложью. Об этом актриса рассказала в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия-1".

Исполнительница роли Солохи в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" рассказала, что не чувствует своего возраста. Ей так же, как и в молодости, хочется хорошо выглядеть, наряжаться и выходить в свет. Конечно, она жила полноценной жизнью, ни с чем не мирилась, трижды выходила замуж. В свое время ей приписывали романы с Никитой Хрущевым, Леонидом Брежневым и даже Аристотелем Онассисом.

После развода со своим первым мужем актером Александром Белокринкиным Людмила Ивановна вышла за известного советского хирурга, который начал впервые в стране практиковать пластические операции, Бориса Якобсона. Однако эти отношения не продлились долго.

"Он привел в дом врачиху. Они пили коньяк", – рассказала Хитяева. Тогда она не смогла простить подлости своему мужу. Возможно, они смогли бы сохранить семью, были бы у них дети. Она была беременна от него, но после измены не захотела еще раз стать матерью.

В 1970-е избранником Людмилы Ивановны стал трюкач Валерий Леонтьев. Вместе они прожили 20 лет, а потом звезда "Финиста – Ясного сокола" сама нашла ему новую жену и предложила уйти. Ей было жалко, что к 50 годам у мужчины не появилось детей. Тогда она нашла ему миловидную продавщицу из соседнего магазина, и та стала его женой. У пары родились дети. Хитяева до сих пор поддерживает с ним хорошие отношения. Любовь к третьему мужу не испарилась, говорит она. Чувства переросли в более осознанные и дружеские.

У Людмилы Хитяевой есть внук Паша, который вместе с отцом живет и трудится в Таиланде. Она страдает от разлуки с родными и считает, что если бы у нее было больше детей, жизнь, возможно, сложилась бы иначе.