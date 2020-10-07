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Шоу-бизнес

"Тимати сойдет с ума": Алену Шишкову поздравляют с новой свадьбой

Фото: pixabay.com
Алена Шишкова – одна из самых завидных невест Москвы.
прочитано 1578 раз

Алена Шишкова с 14 лет участвовала профессиональных кастингах. И в итоге на конкурс "Мисс Россия-2012" стала второй вице-мисс. А потом стала участвовала в Неделях моды, проводимых в Москве, Токио и Милане.

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 Алена Шишкова

Алена Шишкова Светская львица

В это время Алена встретила рэпера Тимати. Через полтора года после знакомства в марте 2014 года у пары родилась дочь Алиса, которую Шишкова вынашивала и родила на Доминикане. Однако вскоре молодые решили расстаться.

Но, судя по последним событиям, Шишкова вновь готовится к свадьбе. И поклонники ее с этим спешат поздравить! Мол, Тимати от ревности и зависти сойдет теперь с ума. Хотя выводу о переменах в личной жизни люди пришли лишь после того, как Алена побывала в салоне у дизайнера Аники Керимовой. Просто все помнят, что Аника шила свадебные платья многим звездам. Интересно, что присматривала там себе Шишкова?

Керимова подобрала для Шишковой несколько интересных образов, которые еще больше подчеркнули природную красоту модели. "С Аленой мы знакомы давно, – рассказывает Аника. – Алена находится в прекрасной форме: стройная, подтянутая, грациозная". Но о том, готовится ли Шишкова к свадьбе, Керимова говорить не стала – мол, нее дело.

Зато модельер осадила фанатов, которые ополчились на Анастасию Решетову. Мол, Алена заявила, что пока ждала ребенка от Тимати, Анастасия вместе с рэпером летала на отдых.

"Конечно, в этой ситуации я полностью на стороне Алены, – говорит Аника. – Она сказала правду. А, правда, как известно, многим не нравится. Но так происходило во все времена. Алена – девушка прямолинейная. Раз так было, почему она должна скрывать?"

Автор: 7 октября 2020, 12:12 Источник: prozvezd.info ✓ Надежный источник
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