Тяга к алкоголю и беспорядочные половые связи: Малахов раскрыл подноготную жизни дочки Конкина

София Конкина умерла еще 22 сентября, но шумиха в СМИ вокруг ее странной гибели не утихает. Теперь своими наблюдениями поделились соседи. Они выдали сенсационные данные.

32-летняя София Конкина утонула в бассейне одного из фитнес-центров в Москве. И это притом, что она с детства прекрасно плавала. По странному стечению обстоятельств в тот день камеры видеонаблюдения в бассейне не работали, поэтому никто точно не может сказать, что же случилось с дочкой прославленного актера Владимира Конкина, отчего она пошла ко дну.

Зато в Сети появились видеозаписи, на которых видно, как женщина, похожая на Софию, покупает алкоголь в магазине перед тем, как посетить бассейн. Сообщалось, что якобы она выпила бутылку вина одна, а потом отправилась купаться.

В студии шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" соседка сказала, что у Конкиной якобы были проблемы с алкоголем. "Я, помню, видела, как она однажды выносила мебель вместе со своим сожителем. Потом еще несколько раз встречала. Трезвой ее я практически не видела", – сообщила женщина.

В студии попытались выяснить, почему молодая привлекательная женщина могла пристраститься к спиртному. Не исключено, что к бутылке ее потянуло из-за проблем в личной жизни. "София рассказывала, что муж не помогает с воспитанием ребенка, мол, она сама девочку обеспечивает", – отметила соседка.

По ее словам, София пыталась устроить свою личную жизнь, много общалась с мужчинами. "Она постоянно висела на телефоне, с кем-то знакомилась", – рассказала женщина. Так, последние три месяца своей жизни Конкина прожила с неким Михаилом Серовым. Однако отношения их оставляли желать лучшего.

Якобы соседи слышали, как пара эмоционально выясняла отношения. Будто бы Михаил сильно ревновал Софию. Возможно, на то у него были основания. Сосед, не пожелавший называть своего имени, сообщил, что якобы состоял в интимной связи с дочкой прославленного артиста. А еще у Софии будто бы был обеспеченный человек, который ей оказывал помощь.