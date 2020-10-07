"Не ориентирована на семью, бездетна": Бузовой предрекли незавидное будущее

На прошлой неделе бывший "коллега" Ольги Бузовой по шоу "Дом-2" Май Абрикосов рассказал, какой девушка была до всероссийской славы. По словам экс-участника телестройки, телезвезда не та, кем хочет казаться.

Парень заявил, что певица всегда умело манипулировала людьми и дружила только с теми, кто может принести выгоду. Бывший житель стройки отметил, что Ольга Бузова на самом деле не наивная, а расчетливая. Она эффектно вызывает к себе жалость, поэтому верить ей не стоит.

Издание "Дни.ру" решило спросить мнения у психолога. Ирен Таро сделала психологический портрет популярной певицы. "Ольга с детства очень глубокий и умный человек, весьма одаренная личность. Отличается многоплановостью, эрудицией и разносторонними интересами", – отметила эксперт.

По ее словам, такие люди, как Бузова, в юности часто не уверены в себе, но потом достигают уважения и признания. "Личности с таким характером могут стать прекрасными актерами и на вторых ролях "прозябать" никогда не согласятся", – заявила Ирен Таро. В семейной жизни артистка тоже занимает позицию лидера, ценит дисциплину и порядок. По мнению психолога, Ольга Бузова будет счастлива лишь в том случае, если вторая половина готова принимать ее условия игры. Специалист посоветовала звезде учиться гибкости, дипломатичности и в отношениях с людьми быть мягче и терпимее.

"Ее трудно впихнуть в какие-либо рамки, она будет протестовать, негодовать и любыми путями выбраться из них. Цель Оли – выделиться из общей массы. Ей очень трудно работать в коллективе, она индивидуалист, поэтому лучше всего работает в одиночку, так как независимость ей нужна как воздух", – отметила Ирен Таро. По словам психолога, у Бузовой характер-хамелеон, который позволяет проявлять именно те качества, которые требуются в конкретный момент.

Эксперт заявила, что артистке свойственны деловитость, инициативность, любопытство и любознательность, благодаря этому она развивается как личность и добивается своего. Правда, порой звезда склонна переоценивать свои способности. Теледиве необходимо бороться в жизни чуть больше других, но в результате все воздастся сторицей.

"Ей просто необходимо чувствовать себя любимой и любить. Такие люди несколько избалованы и, как показывает опыт, в семейной жизни не слишком приятные партнеры. Но в качестве друзей и партнера по бизнесу она идеальна, легка на подъем, с ней весело и интересно", – говорит Ирен Таро.

С точки зрения психологии Ольга всегда окружена противоположным полом, но строит серьезные отношения только с теми людьми, которые для нее выгодны. "Минусы ее характера заключаются в сложности контролировать себя. Есть склонность к излишествам в алкоголе, еде, наркотиках, сексе, также к минусам относится деспотичность, особенно с домашними. Она не ориентирована на семью, часто бездетна. С таким характером у нее будут возникать трудности в личной жизни, зато в карьере ждет колоссальный успех", – подытожила Ирен Таро.