Собчак взвыла из-за клеветы: Стала жертвой

Ксения Собчак в личном блоге оставила загадочное послание. Артистка заявила, что стала жертвой клеветы.

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" звезда пояснила, что же она имеет в виду. Как оказалось, теледива посмотрела новое интервью Алексея и Юлии Навальных, которое появилось на ютуб-канале Юрия Дудя. Журналист побеседовал с политиком и блогером после скандального отравления веществом, входящим в группу ядов "Новичок".

Супруга оппозиционера заявила, якобы Ксения Собчак ранее утверждала, что отец Юлии работал в разведке ГРУ. "Что за бред и клевета?! Я ничего про это не знаю и вообще эту версию узнала из интервью Дудю", – возмутилась артистка.

По словам телеведущей, она никогда и никому ничего подобного не говорила. Знаменитость предостерегла всех, кто верит в эти утверждения. "Любой, кто говорит, точнее "шепчет", вам на ухо другое – лжец", – подытожила звезда.

Ксения Собчак посоветовала Юлии Навальной задуматься над тем, что как раз так и разжигают ненависть между людьми. Артистка уверена, что нет ничего хуже таких мерзких интриг.

В личном инстаграм-аккаунте супруга Константина Богомолова привела цитату из Геродота. Суть высказывания в том, что клевета ужасна, потому что эту несправедливость творят несколько человек: тот, кто распространяет ложь, и тот, кто в нее верит.