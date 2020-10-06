"Будет править экономикой мира": трехлетний сын Собчак поразил способностями

Журналистка Ксения Собчак гордится успехами трехлетнего сына Платона в изучении китайского языка. Такое направление она выбрала неслучайно. Осведомленная мама считает, что в будущем пригодится именно этот язык.
Собчак рассказала, что у ее сына идеальное произношение. Он начал изучать языки с раннего возраста. Уже в год у него были занятия по иностранному.
Стоит отметить, что Ксения Собчак активно занимается развитием своего ребенка. Недавно она взяла его с собой на открытие выставки. Некоторые подписчики назвали такой шаг опрометчивым. Что может понять трехлетний мальчик в искусстве? Однако Собчак считает, что все делает правильно, и закладывает фундамент знаний Платона именно сейчас.
"Китай будет править экономикой мира. К сожалению, я вижу ситуацию именно так. Надо к этому хоть как-то готовиться", – заметила Собчак.
На днях Ксения Собчак взяла первое после скандала интервью Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Пара рассказала подробности произошедшего и поделилась своим видением ситуации. Также стало известно, будут ли они разводиться после измены.
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