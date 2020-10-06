"Будет править экономикой мира": трехлетний сын Собчак поразил способностями

Сын от предыдущего брака Ксении Собчак и Максима Виторгана делает большие успехи. Сейчас журналистка замужем за режиссером Константином Богомоловым. Мальчик живет с ними. Ребенок растет в семье творческих людей, скорее всего, ему гарантировано большое будущее.

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