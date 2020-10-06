Вскрылось странное поведение Конкина на фоне слухов об убийстве дочери

32-летняя дочь Владимира Конкина София погибла при загадочных обстоятельствах. Самое интересное, что не все люди из окружения артиста знали о том, что у него вообще есть дочь.

София Конкина отправилась в бассейн и не вернулась. Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" нашли на дне, достали, вызвали скорую помощь, затем ее доставили в больницу. Там за жизнь наследницы актера боролись врачи. Однако спасти ее не смогли. Остается только догадываться, почему София, которая с детства прекрасно плавала, вдруг ушла на дно.

На скандально известном шоу "Пусть говорят" Владимир Конкин выступил с заявлением, что трагедия, произошедшая с его дочерью, – это убийство. Он призвал следственные органы заняться выяснением истинных причин смерти Софии.

Между тем в Союзе кинематографистов сообщили, что у Владимира Конкина были далеко не идеальные отношения с дочкой. Более того, не все даже знали о том, что у него есть наследница. "Мы 35 лет общаемся с Володей Конкиным и – не поверите – я даже не знала, что у него есть дочь!" – призналась сотрудница этого ведомства.

"Сейчас мне рассказывают, что у них были непростые отношения, вроде они делили какую-то квартиру, которая осталась после смерти жены Конкина. Алла умерла от онкологии. Володя по характеру человек сложный, не удивлюсь, если они конфликтовали с дочерью. Наверное, поэтому он нам ее не показывал и ничего о ней не рассказывал", -– заключила дама, пожелавшая не раскрывать своего имени.

В Сети отметили странность поведения Владимира Конкина, не желающего рассказывать о дочери, зато пытающегося отобрать у нее жилье. А кто-то из особо наблюдательных зрителей и вовсе высказал мнение, что актер как-то неестественно убивался на шоу "Пусть говорят". Другие и вовсе поставили под сомнение нормальность артиста. Дескать, любой обычный человек, потерявший собственного ребенка, вряд ли захочет первым делом бежать на съемки шоу и рыдать на камеры.