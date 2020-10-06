Володина напугала россиян прогнозом развития пандемии коронавируса

Весной Володина говорила, что последствия пандемии коронавируса жители Земли будут ощущать до 2023 года. Астролог стала более увереннее в своем прогнозе, наблюдая за происходящим последние несколько месяцев.
Эксперт постоянно анализирует статистику по коронавирусу и находит объяснения с помощью астрологии. Однако данных, которые существуют на сегодняшний день, как ни странно еще мало, отметила Володина. Для наиболее точного прогноза ей необходимо понаблюдать за планетарными циклами, но они еще не прошли от начала до конца.
Тем не менее, Василисе удалось сделать некоторые выводы. Например, ретроградность Меркурия замедляет распространение коронавируса, а растущая Луна, наоборот, ускоряет.
Также астролог заметила, что темп пандемии ускорился на 25%, когда "соединились" Плутон и Сатурн. Удерживает распространение инфекции взаимодействие Нептуна и Юпитера.
Что касается ближайшего будущего, то в середине октября пандемия немного замедлится. Астролог предполагает, что коронавирус начнет снова стремительно распространяться в ноябре.
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