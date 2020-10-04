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Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса

Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса

Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народный артист забил тревогу. Лев Лещенко переживает не только за себя, но и за всю индустрию российского шоу-бизнеса. Певец уверен, что бушующая пандемия коронавируса готова нанести повторный удар.
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По словам Лещенко, в первую очередь буду страдать работники негосударственных учреждений культуры. Ведь большинство артистов были причастны к мероприятиям, организованным далеко не частными организациями.

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Лев Валерьянович объяснил, что концертные программы больше не окупаются. Народные артисты не хотят видеть в зале 50 человек вместо 500. Именно поэтому многие исполнители и вовсе отказываются от выступлений.

"Что касается коммерческой части нашей работы – она заглохла, потому что все мы работам на самоокупаемости. Я думаю, предновогодняя кампания будет единственным спасением для нашего концертного дела", – публично заявил музыкант.

Статистика показывает, число зрителей уже сократилось на 47%, а это значит, что с ужесточением мер, люди и вовсе перестанут ходить на концерты.

Не стоит забывать, что артисты должны восполнять расходы на инфраструктуру и аппаратуру. В период коронавируса подобные затраты только приумножились.

Лев Лещенко напомнил, что Россию ожидает вторая волна смертельного вируса. Если верить прогнозам певца, то в силу того, что все-таки меры безопасности принимаются, в декабре заболеваемость будет подавлена.

Остается только надеяться, что сознательность граждан позволит предотвратить молниеносное распространение коронавирусной инфекции.

Автор: 4 октября 2020, 17:47 Источник: "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
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