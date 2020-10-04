"Вот мразь": взбешенная Анохина облила бывшего мужа грязью

Айза Анохина люто ненавидит экс-возлюбленного. По ее словам, Дмитрий постоянно ее провоцирует и унижает.

Блогерша продолжает войну с бывшим супругом. Скандалы с отцом своего сына Элвиса она обсуждает с поклонниками в "Инстаграм".

Айза Анохина поделилась очередным видео с бывшим избранником, которого решила пригласить на день рождения наследника. Мероприятие закончилось очередной ссорой. В ролике знаменитость ,не стесняясь в выражениях, поливает мужчину помоями. "Если вы хотите увидеть мразь, вот мразь, наблюдайте. Самая настоящая мразь", – говорит звезда за кадром.

Айза Анохина считает Дмитрия неспособным к любви и пониманию. При этом она заверила, что искренне хочет нормально общаться с отцом Элвиса. По словам блогерши, на протяжении часа мужчина провоцировал и снимал ее при любом споре. Он перестал выводить бывшую жену из себя только после слов Сэма, первого сына Анохиной от рэпера Гуфа, что он жесток к нему и к маме.

Айза Анохина отметила, что ей пришлось убегать от бывшего мужа, но он не оставлял ее в покое. "Я не думала никогда, что способна на такую ненависть", – заявила звезда. Старший сын блогерши был так напуган происходящим, что предложил матери убить ее бывшего мужа. "Я устала и мне плохо" , – заключила знаменитость.

Напомним, что Айза Анохина была замужем за Дмитрием в течение пяти лет. Однако разные взгляды на будущее заставили их с супругом расстаться. Телеведущая мечтала вернуться с Бали в Москву, чтобы заниматься делами, а ее избранник не хотел покидать острова.