"Это большое счастье": Волочкова показала нового ухажера

Инстадива разместила в инстаграм-канале снимок в компании любимого человека и друзей. В кадре Анастасия Волочкова и ее близкие сидят на роскошном диване, обнимая друг друга. Рядом с ними находится стол, наполненный аппетитными блюдами. Часть изображения занимает большой кальян, который возвышается на столе.
На снимке звезда предстала в красном спортивном костюме, Лицо возлюбленного светская львица закрыла стикером в виде сердца, однако на фото хорошо видны некоторые черты лица мужчины и его торс. Новый ухажер Волочковой за ужином улыбается, в глаза бросаются его небритый подбородок и белая рубашка. Избранник Анастасии прильнул к балерине и выставил руку в сторону.
Светская львица подчеркнула, что здорово провела время с новым ухажером и друзьями. "Это большое счастье жить свободно, независимо и на позитиве!", – заявила Анастасия Волочкова. Инстадива закрыла комментарии к посту, чтобы не получать мнения своих фанатов и недоброжелателей о публикации.
Напомним, балерина заявила о своем страхе. Светская львица сообщила фанатам, что боится скорости. Женщина испугалась водной прогулки на катере. Анастасия Волочкова призналась, что ее пугает быстрое передвижение на транспорте.
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