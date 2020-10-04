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"Это большое счастье": Волочкова показала нового ухажера

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова устроила с ухажером приятный ужин. Звезда поделилась снимком с новым возлюбленным.
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Инстадива разместила в инстаграм-канале снимок в компании любимого человека и друзей. В кадре Анастасия Волочкова и ее близкие сидят на роскошном диване, обнимая друг друга. Рядом с ними находится стол, наполненный аппетитными блюдами. Часть изображения занимает большой кальян, который возвышается на столе.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На снимке звезда предстала в красном спортивном костюме, Лицо возлюбленного светская львица закрыла стикером в виде сердца, однако на фото хорошо видны некоторые черты лица мужчины и его торс. Новый ухажер Волочковой за ужином улыбается, в глаза бросаются его небритый подбородок и белая рубашка. Избранник Анастасии прильнул к балерине и выставил руку в сторону.

Светская львица подчеркнула, что здорово провела время с новым ухажером и друзьями. "Это большое счастье жить свободно, независимо и на позитиве!", – заявила Анастасия Волочкова. Инстадива закрыла комментарии к посту, чтобы не получать мнения своих фанатов и недоброжелателей о публикации.

Напомним, балерина заявила о своем страхе. Светская львица сообщила фанатам, что боится скорости. Женщина испугалась водной прогулки на катере. Анастасия Волочкова призналась, что ее пугает быстрое передвижение на транспорте.

Автор: 4 октября 2020, 13:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в мини блеснула на показе

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