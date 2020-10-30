"Задолбал": любовник вынудил Наргиз Закирову сыграть свадьбу

Певица Наргиз Закирова стала новой гостьей передачи Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". Звезда телепроекта "Голос" рассказала об изменениях в личной жизни.

Наргиз Закирова призналась, что уже семь лет счастлива с техником из своей же команды Антоном Ловягиным. Влюбленных не смутила разница в 11 лет (певица старше). Однако, по словам артистки, ее избранник устал от неопределенности и наконец сделал ей предложение. Самое интересное, что это случилось еще два года назад. Наргиз согласилась, однако до сих пор не определилась с датой свадьбы.

Певица объяснила, что у нее не самое приятное отношение к самой регистрации. От всех этих бюрократических проволочек, по словам исполнительницы, ей становится плохо. К тому же для Наргиз это будет уже четвертый брак. "Когда свадьба? Не знаю. Даже если она и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее? Да. Если будем помирать с голоду, то я, наверное, его в ломбард заложу", – со смехом рассказала Наргиз.

К тому же есть еще и другие препоны, связанные с гражданством. Отметим, что у Наргиз Закировой есть американский паспорт. "У меня есть вид на жительство в России, но я сейчас в раздумьях выходить мне замуж или нет. Потому что, если я распишусь официально, то через какое-то время у меня появится возможность стать гражданкой Российской Федерации. Но я просто отношусь к этому так: живем и живем", – сообщила артистка.

Отметим, что это не единственная свадьба в семье Наргиз Закировой. В июне артистка сообщила о том, что выходит замуж ее дочь Лейла. "Моему счастью нет предела", – признавалась певица. Она отметила, что довольна выбором дочери.По ее мнению, он – надежный мужчина.