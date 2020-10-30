"Любе надо быть готовой ко всему": подруга сообщила о передозировке дочки-наркоманки Успенской

На днях Татьяна Плаксина, единственная дочь певицы Любови Успенской, дала очередное скандальное интервью. Подруга артистки убеждена, что помочь молодой женщине, погрязшей в наркотиках, нельзя и стоит ожидать самой печальной развязки.

Психолог Наталья Лапина была на съемках того шоу. Увидев дочь своей подруги Любови Успенской, та пришла в ужас. "У нее практически последняя стадия наркомании. У Тани уже началась деградация личности", – констатировал специалист.

Поведение Татьяны Плаксиной просто шокировало эксперта. "На съемки приехал Боря Краснов, который постепенно оправляется после перенесенного инсульта. Он был в студии в инвалидной коляске, а Таня ему кричит: "Сидишь, морда паршивая!" У Тани совершенно отсутствует чувство сострадания. Она во всем права и никого не слышит. Дане Борисовой тоже досталось. Таня ей кричит: "Насосала!" Дана едва не потеряла дар речи", – возмущенно рассказала Лапина.

Она не верит в то, что якобы проблемы у Татьяны Плаксиной начались после падения с велосипеда, в результате чего она будто бы лишилась зубов и сломала челюсть. Психолог рассказал случай из своей практики, когда он работал с наркоманами в реабилитационных центрах: "У многих из них не было зубов. Они все рассказывали, что у них случались серьезные трагедии: то со скалы упали, то с поезда. А на самом деле зубы выпадают из-за употребления дешевых наркотиков. У них просто рассыпаются десны. Я не исключаю, что и у Тани именно так и было".

Подруга убеждена, что все гадости, которые говорит дочь в адрес Любови Успенской, – так называемая проекция. Это когда зависимые проецируют свое состояние на других. При этом специалист считает, что лучше Татьяну Плаксину не трогать: "Такие люди должны достигнуть дна, чтобы оттолкнуться от него. Многие считают, что Любе нужно бросить все дела и лететь к ней в Америку. Я как психолог могу сказать, что это ничего не даст. Что Любе там делать? Разговаривать с "коробкой наркоты"?"

Психолог обратил внимание, что Татьяна не желает воспринимать критику, не желает воспринимать то, что ей говорят. О том, чтобы лечиться, она тоже слышать не хочет. "К сожалению, многие погибают от передозировки. Боюсь, как бы и в случае с Таней это не закончилось плачевно. Любе надо быть готовой ко всему", – констатировала подруга. Более того, она убеждена, что Любови Успенской следует обратиться к психологу, чтобы проработать эту проблему и справиться с болью из-за бед с дочерью.