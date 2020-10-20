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Дочь Успенской вышла на связь после побега из психиатрической лечебницы: Хотели убить!

Дочь Успенской вышла на связь после побега из психиатрической лечебницы: Хотели убить!

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Около месяца назад Татьяна Плаксина напугала пользователей Сети неадекватным поведением. Наследница Любови Успенской бродила по окрестностям Лос-Анджелеса, заглядывала в окна кафе и ресторанов, а затем села на обочину дороги и начала раскачиваться.
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Позднее появилась информация о том, что девушку отправили в психиатрическую лечебницу. Она пробыла там не дольше недели и сбежала, а затем обратилась к ведущему шоу "Пусть говорят" Дмитрию Борисову. По мнению дочери певицы, только он может осветить эту ситуацию и раскрыть людям правду.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Как заявила Татьяна Плаксина, в лечебницу ее "упек" отец. Художница уверена, что он сделал это из корыстных побуждений, так как хочет продать квартиру, в которой она сейчас проживает. По словам Тани, родственники настойчиво просили врачей оставить ее в клинике, несмотря на то, что медики не нашли оснований класть ее на реабилитацию.

Сейчас Плаксина уже находится дома, и первое, что она сделала, придя в квартиру, – поменяла замки. Художница верит, что только огласка спасет ее от козней родни. Наследница Любови Успенской уверена, что семья мечтает от нее избавиться, именно поэтому не готова идти на примирение. "Эти люди хотели меня убить!" – считает Таня.

Плаксиной обидно, что отец заодно с матерью, ведь именно у него она искала убежища после ссоры с родительницей. Однако девушка рада, что наконец-то папа сорвал с себя маску.

"Твое истинное лицо тоже вышло на поверхность", – говорит художница.

Дочь певицы не отрицает, что принимает запрещенные вещества, однако настаивает на том, что и ее мать не против "дури". "Пускай проверят кровь у Успенской. Там шайка! Просто сплошное сборище наркоманов!" – кричит Татьяна Плаксина.

Автор: 20 октября 2020, 21:54 Источник: Пусть говорят ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
совершенно больная на голову, неадекватная наркоманка, поверьте мне 20 лет с наркозависимыми работаю
с ней работать и работать
но она в стадии отрицания, вот это *закрыть меня хотели* *убить меня хотели* * с бомжами и преступниками закрыли* - это серъезный диагноз
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