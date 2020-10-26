"Сейчас открываю правду": Любовь Успенская рассказала о зверском убийстве после ссоры с дочкой

Любовь Успенская поговорила с певицей Валерией в ее программе "Почему я?" Популярная артистка рассказала о сенсационной причине смерти ее матери и конфликте с единственной дочерью Татьяной Плаксиной.

До недавнего времени Любовь Успенская была уверена, что ее мать Елена Чайка умерла при родах. О том, что женщина погибла в результате врачебной халатности, певице сообщили ее родственники. "Соседки по палате думали, что мама рожает, поэтому кричит. Если бы они знали, что она уже родила, может быть, выскочили бы, позвали бы на помощь. Когда врачи пришли, она истекла кровью", – рассказывала ранее Любовь Успенская.

Однако все оказалось совсем не так – куда страшнее. "Сейчас открываю правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки", – разоткровенничалась певица.

Она вспомнила, что бабушка ей рассказывала, как в 1954 году, когда была голодовка, мать, вероятно, отправилась на заработки. В версию того, что ее родительница может быть жива, Любовь Успенская не верит. "Я знаю, что ее нет в живых. Она бы никогда в жизни меня не оставила. Мне сказали: "Она твой ангел-хранитель", – убеждена артистка.

Зашла речь и о конфликте Любови Успенской с единственной наследницей Татьяной Плаксиной. Молодая женщина живет в Америке, куда сбежала после того, как вдрызг разругалась с матерью. В конце зимы Татьяна дала интервью, в котором пожаловалась, что долгие годы терпела издевательства и давление со стороны певицы.

Однако та все отрицает. Любовь Успенская убеждена, что дочь себя так ведет из-за того, что употребляет запрещенные вещества. В частности, по словам артистки, ее поведение сильно изменилось, когда она попробовала запрещенный во многих странах мира напиток аяваска. "Муж сказал, что после этой аяваски с ней что-то произошло. Она начала орать, бить в барабаны…" – отметила Любовь Успенская.