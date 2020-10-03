Бывший муж Волочковой женится на телеведущей "по расчету"

Экс-супруг Анастасии Волочковой намерен заключать брачный контракт с будущей женой. Игорь Вдовин женится на известной телеведущей на определенных условиях.

Звезда канала "Россия-1" Елена Вдовина рассказала о том, что ей и бывшему мужу Анастасии Волочковой предстоит подписывать в ЗАГСе ряд документов. Теледива не стала скрывать, что они с Игорем Вдовиным не планируют делить имущество пополам в случае развода. О деталях брачного контракта они предпочитают не распространяться.

Елена Вдовина намеренно подчеркивает, что отмечать замужество с размахом не будет. В планах у нее только расписаться и узаконить несколько документов.

Как писали "Дни.ру", будущая жена экс-супруга Анастасии Волочковой не любит устоявшиеся элементы современной свадьбы. Телеведущая не испытывает потребности в белоснежном платье, фате, цветах и других атрибутах торжественного замужества. Заключение брака она считает взвешенным решением двух взрослых людей, которым не нужны внешние атрибуты праздника.

Напомним, что Анастасия Волочкова отмечала свадьбу с Игорем Вдовиным при полном параде, спустив круглую сумму. В 2007 году пара потратила на помпезное событие полтора миллиона евро. В одной из частей торжества балерина проехалась по улицам в шикарной карете. Анастасия Волочкова прилетела к приглашенным гостям на воздушном шаре.