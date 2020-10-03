Бывший муж Волочковой женится на телеведущей "по расчету"

Звезда канала "Россия-1" Елена Вдовина рассказала о том, что ей и бывшему мужу Анастасии Волочковой предстоит подписывать в ЗАГСе ряд документов. Теледива не стала скрывать, что они с Игорем Вдовиным не планируют делить имущество пополам в случае развода. О деталях брачного контракта они предпочитают не распространяться.
Елена Вдовина намеренно подчеркивает, что отмечать замужество с размахом не будет. В планах у нее только расписаться и узаконить несколько документов.
Как писали "Дни.ру", будущая жена экс-супруга Анастасии Волочковой не любит устоявшиеся элементы современной свадьбы. Телеведущая не испытывает потребности в белоснежном платье, фате, цветах и других атрибутах торжественного замужества. Заключение брака она считает взвешенным решением двух взрослых людей, которым не нужны внешние атрибуты праздника.
Напомним, что Анастасия Волочкова отмечала свадьбу с Игорем Вдовиным при полном параде, спустив круглую сумму. В 2007 году пара потратила на помпезное событие полтора миллиона евро. В одной из частей торжества балерина проехалась по улицам в шикарной карете. Анастасия Волочкова прилетела к приглашенным гостям на воздушном шаре.
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������ Волочкова дерзко ответила возмущенной Самбурской В сети разгорелся скандал после того, как Волочкова в эфире пнула чужую собаку. Самбурская отчитала Волочкову за ее поступок,однако балерина не стала молчать и дала ответ! Подобно на @dniru ������ Фото: www.globallookpress.com #волочкова #самбурская #собака #разборки #дниру
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