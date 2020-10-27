"Боялась ходить по квартире": Савичева поведала о диком страхе

Юлия Савичева рассказала о своей самой большой фобии. Из-за нее у звезды на гастролях случился приступ паники.

По словам певицы, она всегда боялась темноты. Также ее пугало одиночество в помещениях без света. "А если что-то вдруг померещится ночью – я включала свет и засыпала только так", – поделилась исполнительница в своем инстаграм-аккаунте.

Ее страх усугублялся после просмотра фильма ужасов. Доходило даже до того, что я знаменитость боялась ходить по квартире и оставаться одна. Однажды из-за фобии на гастролях у нее начался приступ паники.

Артистка вспомнила, что в одном из номеров гостиницы был светильник с датчиками движения. Юлия Савичева уже собиралась лечь спать, как вдруг раздались какие-то шорохи, а потом светильник сам загорелся и потух. "Естественно, у меня началась настоящая паника!" – призналась певица.

Девушка включила все освещение в номере, пристально наблюдая, не повторится ли подобное еще раз. Так она просидела почти всю ночь и сидела, заснув только под утро.

К счастью, от страха темноты Юлия Савичева избавилась после рождения дочери Ани. Теперь она может засыпать без света, не оставляя даже ночник. Певица отметила, что поняла, что это надуманно и несерьезно. Также она добавила, что ребенку ее фобия не передалась, и малышка спокойно засыпает в темноте.