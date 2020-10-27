Раскрыт главный секрет пропавшей Кабаевой: Как Земфира

Несколько дней назад организатор модных вечеринок Андрей Фомин заявил, что появление Алины Кабаевой на мероприятии – это однозначный успех. Увы, звезда уже много лет не ходит на светские тусовки и в целом выпала из социальной жизни.

Затворничество молодой спортсменки вызывает множество споров. Однако с уверенностью можно сказать лишь, что загадочность, которая присутствует вокруг ее личности, вызывает бешеный интерес.

Издание "Дни.ру" решило уточнить у организаторов вечеринок, что они думают по поводу Алины Кабаевой и почему появление гимнастки так желанно. "Могу предположить, что этот персонаж мифический, и если персона появится, будет много хайпа, будут выше охваты – какие-то заголовки, эмоции, вопросы, больше интереса к этой личности", – рассказал ведущий мероприятий Арчи Лабутен.

Как отметил собеседник "Дни.ру", всегда здорово, когда на ивент приходят статусные персоны, но вау-эффекта не будет, если они не ведут затворнический образ жизни. "Те, кто часто ходят на вечеринки, это круто, какую-то статусность мероприятию добавляют, но такого резонанса в СМИ не возникает", – отметил Лабутен.

Ведущий рассказал, кого также можно внести в список гостей первого эшелона. "Если мы говорим о тематических вечеринках или бизнесе, то все будут в восторге, если придет Павел Дуров. Это будет разрыв, это будет крышесносно!" – отметил молодой человек.

"Также это всегда будут селебрити, которые редко дают интервью или появляются на публике – это Земфира. Она даже концерты нечасто дает, поговаривают, что на частных мероприятиях тоже ее не увидеть. Еще, наверное, Макс Корж – очень интересный персонаж – непубличный, немедийный. Тоже будет взрыв", – рассказал Арчи Лабутен.

Наталья Назарец, главный редактор журнала "Облом OFF", в беседе с изданием "Дни.ру" попыталась также объяснить "эффект Алины Кабаевой". "Вокруг этого человека есть какая-то легенда – интернетная, народная. Всем хочется посмотреть, узнать, как изменилась или наоборот. Плюс масштаб личности", – заявила редактор.