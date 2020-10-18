"Безумно его ревновала": Успенская выдала факты о бывшем муже

Звезда рассказала, что жена ее экс-супруга Александра Плаксина вела себя неадекватно. Она сильно ревновала мужа к Любови Успенской.

Артистка заявила, что после развода с бывшим мужем Юрий Успенский нашел новую вторую половинку. "После того, как мы разошлись, он женился на женщине, которая безумно его ревновала ко мне", – объявила Любовь Успенская.

Новая супруга Плаксина отчаянно боялась потерять мужчину и настороженно относилась к певице. Любовь Успенская была для нее объектом пристального внимания. Супруга Юрия потребовала, чтобы муж забрал у Успенской фамилию. По словам звезды, мужчина дерзко ответил избраннице отказом. Артистка отметила, что Юрий Успенский ценил славу, которую она принесла его фамилии.

Любовь Успенская призналась, что скорбит о смерти экс-супруга. Мужчина несколько лет боролся с онкологией и умер в возрасте 80 лет. Джазового музыканта похоронили на еврейском кладбище.

Напомним, что дочь певицы неделю лежала в психиатрической клинике. Татьяна считает, что ее намеренно поместили в лечебницу, чтобы лишить возможности полноценно жить и использовать имущество. Девушка заявила, что она против воли принимала психотропные лекарства, а суд установил, что для ее пребывания в клинике нет оснований. Дочь Любови Успенской боится преследований матери и обвиняет ее в печальных обстоятельствах своей жизни.