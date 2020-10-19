Сняла трусы перед чужим мужем: Басков сдал Волочкову с потрохами

На днях "натуральный блондин" Николай Басков отметил день рождения. В честь важной даты именинник стал главным героем нового выпуска шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" "Золотой голос России" рассказал о том, как отдохнул с Анастасией Волочковой на Мальдивах, которая не постеснялась раздеться перед посторонним мужчиной.

15 октября Николаю Баскову исполнилось 44 года. Но кто даст?! "Натуральный блондин" выглядит лучше, чем 20 лет назад, убеждены поклонники. Он сильно похудел, сделал модную прическу, стал одеваться стильно, а на лице ни единой морщинки. Впрочем, некоторые фанаты полагают, что все дело в косметических манипуляциях, к которым прибегает артист, чтобы оставаться молодым и красивым.

В честь дня рождения "золотого голоса России" Андрей Малахов собрал в студии его друзей и знакомых: певицу Любовь Успенскую, комментатора Дмитрия Губерниева, юмориста Юрия Гальцева и многих других. Разумеется, не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова.

Когда-то и Николай и Анастасия выступали в Большом театре. В свое время Баско даже подарил Волочковой рояль и серьги с черными бриллиантами. И если инструмент балерина не смогла взять с собой на съемку, то ювелирные украшения надела. Кстати, впоследствии на этом рояле музицировала ее дочь Ариадна.

Отметим, что в то время даже ходили слухи, что между Басковым и Волочковой роман. В 2013 году артисты вместе отдыхали на Мальдивах. В сети до сих пор находятся в свободном доступе фотографии, когда "золотой голос России" припал к оголенной груди балерины, когда они купались в океане.

И именно тогда были сделаны те самые сенсационные кадры, когда Анастасия Волочкова позировала на пляже без одежды, прикрыв все свои интимные мечта камешками, ракушками и песочком. Впрочем, по мнению Николая Баскова, самая забавная история как раз осталась за кадром. Артист ее рассказал впервые на шоу.

Николай отметил, что Анастасия вела себя, как королева, даже в густонаселенном отеле. Она чувствовала себя абсолютно естественно даже находясь среди множества людей. Балерина ничуть не смутилась, когда, выйдя из воды и решив переодеться, стала скидывать одежду прямо перед посетителями ресторана с открытой верандой.

"Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя как нимфа выходит из Индийского океана. Значит, закутывается вот так в полотенце. Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимает сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы", – рассказал Николай Басков под дружный смех гостей в студии.

Но самое смешное произошло за столиком в ресторане. "Жена разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: "Ты куда смотришь?" А он просто опешил и говорит: "Я так давно в Большом театре не был", – вспомнил "натуральный блондин". Смеявшаяся Анастасия Волочкова отметила, что хорошо, когда они с Николаем Басковым ассоциируются у людей с Большим театром.