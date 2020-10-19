Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
19 октября
Лента новостей
10:49
"Рассказал про первый раз": Григорьев-Апполонов вывалил грязное белье перед несовершеннолетним сыном
10:47
Число зараженных коронавирусом в России выросло почти на 16 тысяч
10:41
Мужская компания и разбитое лицо Стычкина: Сутулова рассказала о родах
10:09
В дом Витаса пришло горе
10:02
Медведь распугал посетителей ТЦ в Японии
09:49
Сняла трусы перед чужим мужем: Басков сдал Волочкову с потрохами
09:32
Королева отреагировала на новости об проблемах в семье Воли и Утяшевой
09:31
Опубликовано видео с четвертой свадьбы звезды сериала "Счастливы вместе"
09:30
Собянин высказался о возможности введения комендантского часа в Москве
09:30
"Никогда не ем пластиковыми приборами": Бузова рассказала о раздельном сборе мусора
09:19
Помолодела: мать стала выглядеть ровесницей Ольги Бузовой
08:49
Нажралась и стошнило на ковер: шокирующее признание вдовы Этуша
08:35
В Москве обсуждают введение QR-кодов для похода в магазины и рестораны
08:35
"Как она задолбала!": недовольная Дубцова раскричалась из-за Гагариной
08:21
Жириновский предложил закрыть границу для россиян
06:02
Проклятие "Форсажа": голливудский актер оказался за решеткой
04:03
Боярская недовольна новым хобби своего мужа
02:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 октября 2020 года
23:54
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года
22:04
"Все к лицу": Климова поменяла кирзовые сапоги на романтичное платье
20:00
Распекающим Галкина украинским политикам дали отпор: Эти люди только что слезли с пальм
18:15
"Четыре месяца не мог приблизиться": Сергей Жуков вспомнил начало романа с женой
18:01
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
17:59
Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента
17:40
Сообщившую о беременности звезду сериала "СашаТаня" заподозрили в обмане
17:34
Глюкоза повергла в шок подписчиков откровенным видеороликом
17:33
В Калмыкии берег старейшего водохранилища усыпало мертвой рыбой
17:24
"Сильнее меня": Дайнеко заговорила о спутнике жизни
17:02
"Лучше бы жену завели": Николай Басков устроил зоопарк в квартире
16:24
"Почувствовала себя маленькой": Жена Виторгана призналась в симпатии к пасынку
16:21
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
15:42
"Вдруг мне только кажется?": Бондарчук сомневается в чувствах к мужу
15:09
"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
15:01
"Найду и просто изобью": Экс-супруга Радулова обескуражила признанием
14:31
Бузова со слезами на глазах бросилась обнимать мужика
14:01
"Тело ломит": Тяжело больная Асмус отказывается от еды
13:56
"Плод нашей любви": в семье Валерии ожидается пополнение
13:50
Венедиктов: Путин хочет видеть вместо Лукашенко кого-то более цивилизованного
13:36
"Ушел легко": Диана Гурцкая потеряла близкого
13:21
"Она не содержанка": Максим Дунаевский полностью обеспечивает бывшую жену
13:16
"Безумно его ревновала": Успенская выдала факты о бывшем муже
12:58
Несовершеннолетнюю эскортницу Воле "подарил" известный сводник
12:21
Имущество покойного Баталова перешло в руки мошенников
12:20
"Не имею к этому никакого отношения": Бузову сокрушили слова бойфренда
11:48
Пропавшего на Урале православного активиста нашли живым
11:46
"Я уже проходил это": Басков откровенно о болезни Заворотнюк
11:39
"Погряз в соблазнах": Куценко назвал причину разрыва с Порошиной
11:06
Политолог объяснил решение Лукашенко о стрельбе по протестующим
11:02
"Одной ногой в могиле": Вовк заявила о близкой смерти Федосеевой-Шукшиной
10:58
Галкин в пух и прах разнес передачу мужа Симоньян: Оскорбительный заказной шлак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Уход Лукашенко в любом случае будет позорным
Эксперт призвал Интерпол выдавать ордера на арест силовиков Лукашенко
Политолог объяснил решение Лукашенко о стрельбе по протестующим
Галкин в пух и прах разнес передачу мужа Симоньян: Оскорбительный заказной шлак
Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента
Тихановская заявила об усилении санкций Прибалтики против Белоруссии
Шоу-бизнес
Сняла трусы перед чужим мужем: Басков сдал Волочкову с потрохами

Сняла трусы перед чужим мужем: Басков сдал Волочкову с потрохами

Анастасия Волочкова и Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях "натуральный блондин" Николай Басков отметил день рождения. В честь важной даты именинник стал главным героем нового выпуска шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" "Золотой голос России" рассказал о том, как отдохнул с Анастасией Волочковой на Мальдивах, которая не постеснялась раздеться перед посторонним мужчиной.
прочитано 1340 раз

15 октября Николаю Баскову исполнилось 44 года. Но кто даст?! "Натуральный блондин" выглядит лучше, чем 20 лет назад, убеждены поклонники. Он сильно похудел, сделал модную прическу, стал одеваться стильно, а на лице ни единой морщинки. Впрочем, некоторые фанаты полагают, что все дело в косметических манипуляциях, к которым прибегает артист, чтобы оставаться молодым и красивым.

ПО ТЕМЕ

Экс-избранник Волочковой купил любовнице кольцо за неприличную сумму

"Это большое счастье": Волочкова показала нового ухажера

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

В честь дня рождения "золотого голоса России" Андрей Малахов собрал в студии его друзей и знакомых: певицу Любовь Успенскую, комментатора Дмитрия Губерниева, юмориста Юрия Гальцева и многих других. Разумеется, не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова.

Когда-то и Николай и Анастасия выступали в Большом театре. В свое время Баско даже подарил Волочковой рояль и серьги с черными бриллиантами. И если инструмент балерина не смогла взять с собой на съемку, то ювелирные украшения надела. Кстати, впоследствии на этом рояле музицировала ее дочь Ариадна.

Отметим, что в то время даже ходили слухи, что между Басковым и Волочковой роман. В 2013 году артисты вместе отдыхали на Мальдивах. В сети до сих пор находятся в свободном доступе фотографии, когда "золотой голос России" припал к оголенной груди балерины, когда они купались в океане.

И именно тогда были сделаны те самые сенсационные кадры, когда Анастасия Волочкова позировала на пляже без одежды, прикрыв все свои интимные мечта камешками, ракушками и песочком. Впрочем, по мнению Николая Баскова, самая забавная история как раз осталась за кадром. Артист ее рассказал впервые на шоу.

Николай отметил, что Анастасия вела себя, как королева, даже в густонаселенном отеле. Она чувствовала себя абсолютно естественно даже находясь среди множества людей. Балерина ничуть не смутилась, когда, выйдя из воды и решив переодеться, стала скидывать одежду прямо перед посетителями ресторана с открытой верандой.

"Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя как нимфа выходит из Индийского океана. Значит, закутывается вот так в полотенце. Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимает сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы", – рассказал Николай Басков под дружный смех гостей в студии.

Но самое смешное произошло за столиком в ресторане. "Жена разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: "Ты куда смотришь?" А он просто опешил и говорит: "Я так давно в Большом театре не был", – вспомнил "натуральный блондин". Смеявшаяся Анастасия Волочкова отметила, что хорошо, когда они с Николаем Басковым ассоциируются у людей с Большим театром.

Автор: 19 октября 2020, 09:49 Источник: "Привет, Андрей!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Кроме того, как снимать трусы, больше гордиться нечем.
Яна
Ответить
После того, как этот голубой Басков поддержал фашистский режим в Белоруссии— не хотим 6и слышать о немни видеть эту зажравшуюся и отупевшую харю((((((
1

Популярные темы форума

Политика

Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента
Венедиктов: Путин хочет видеть вместо Лукашенко кого-то более цивилизованного
Политолог объяснил решение Лукашенко о стрельбе по протестующим
Эксперт о переговорах Лукашенко с оппозицией: Реального диалога не будет – только имитация

Шоу-бизнес

В дом Витаса пришло горе
Сняла трусы перед чужим мужем: Басков сдал Волочкову с потрохами
Королева отреагировала на новости об проблемах в семье Воли и Утяшевой
Помолодела: мать стала выглядеть ровесницей Ольги Бузовой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сама связалась с шоуменом
Шоу-бизнес

Королева отреагировала на новости об проблемах в семье Воли и Утяшевой

Певица возмущена

Шоу-бизнес

"Как она задолбала!": недовольная Дубцова раскричалась из-за Гагариной

Известный продюсер закрыл глаза на прогул певицы
Шоу-бизнес

Нажралась и стошнило на ковер: шокирующее признание вдовы Этуша

Неожиданное происшествие дома

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+