Сняла трусы перед чужим мужем: Басков сдал Волочкову с потрохами

15 октября Николаю Баскову исполнилось 44 года. Но кто даст?! "Натуральный блондин" выглядит лучше, чем 20 лет назад, убеждены поклонники. Он сильно похудел, сделал модную прическу, стал одеваться стильно, а на лице ни единой морщинки. Впрочем, некоторые фанаты полагают, что все дело в косметических манипуляциях, к которым прибегает артист, чтобы оставаться молодым и красивым.
В честь дня рождения "золотого голоса России" Андрей Малахов собрал в студии его друзей и знакомых: певицу Любовь Успенскую, комментатора Дмитрия Губерниева, юмориста Юрия Гальцева и многих других. Разумеется, не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова.
Когда-то и Николай и Анастасия выступали в Большом театре. В свое время Баско даже подарил Волочковой рояль и серьги с черными бриллиантами. И если инструмент балерина не смогла взять с собой на съемку, то ювелирные украшения надела. Кстати, впоследствии на этом рояле музицировала ее дочь Ариадна.
Отметим, что в то время даже ходили слухи, что между Басковым и Волочковой роман. В 2013 году артисты вместе отдыхали на Мальдивах. В сети до сих пор находятся в свободном доступе фотографии, когда "золотой голос России" припал к оголенной груди балерины, когда они купались в океане.
И именно тогда были сделаны те самые сенсационные кадры, когда Анастасия Волочкова позировала на пляже без одежды, прикрыв все свои интимные мечта камешками, ракушками и песочком. Впрочем, по мнению Николая Баскова, самая забавная история как раз осталась за кадром. Артист ее рассказал впервые на шоу.
Николай отметил, что Анастасия вела себя, как королева, даже в густонаселенном отеле. Она чувствовала себя абсолютно естественно даже находясь среди множества людей. Балерина ничуть не смутилась, когда, выйдя из воды и решив переодеться, стала скидывать одежду прямо перед посетителями ресторана с открытой верандой.
"Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя как нимфа выходит из Индийского океана. Значит, закутывается вот так в полотенце. Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимает сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы", – рассказал Николай Басков под дружный смех гостей в студии.
Но самое смешное произошло за столиком в ресторане. "Жена разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: "Ты куда смотришь?" А он просто опешил и говорит: "Я так давно в Большом театре не был", – вспомнил "натуральный блондин". Смеявшаяся Анастасия Волочкова отметила, что хорошо, когда они с Николаем Басковым ассоциируются у людей с Большим театром.
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