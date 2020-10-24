Напуганы пандемией: Киркоров о борьбе со смертельным вирусом

Многочисленные концерты Филиппа Киркорова были перенесены на следующий год. Пока артист длительное время лечился от заморской заразы, его менеджер пытался вернуть былую славу артиста.

По словам короля эстрады, коронавирус сыграл злую шутку со всеми представителями российского шоу-бизнеса. Артисты не были готовы к подобным изменениям: их программу не смогли адаптировать под новые реалии.

Сам Филипп Киркоров был вынужден отложить несколько идей, связанных с реализацией мюзикла "Алладин". Сейчас, когда театры в Москве функционируют и есть шахматная рассадка, спрос на билеты все еще остается низким.

"Все наши западные партнеры настолько напуганы этой всей историей с пандемией, что никто пока не хочет ничего ставить. Боятся пока. Отложили мы все планы до лучших времен. Не стоит расслабляться раньше времени", – откровенно признался артист.

Несмотря на большие минусы в работе, личная жизнь Филиппа Бедросовича успела изменить свой ракурс. Певец занялся внешним видом и сильно похудел. Благодаря карантину у Киркорова появилась возможность следить за своим питанием и регулярно заниматься спортом.

Однако сильный стресс снова "вернул" народному артисту парочку килограммов. Филипп страшно переживал из-за состояния своего отца. Родственник певца подцепил коронавирус и несколько недель находился на самоизоляции вместе со звездой.

Стоит отметить, что Киркоров долгое время не знал о наличии антител. Артист, перенесший смертельный недуг, сразу отправился в долгожданный отпуск. Тогда он даже и не догадывался о серьезных последствиях пандемии.