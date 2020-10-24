Напуганы пандемией: Киркоров о борьбе со смертельным вирусом

По словам короля эстрады, коронавирус сыграл злую шутку со всеми представителями российского шоу-бизнеса. Артисты не были готовы к подобным изменениям: их программу не смогли адаптировать под новые реалии.
Сам Филипп Киркоров был вынужден отложить несколько идей, связанных с реализацией мюзикла "Алладин". Сейчас, когда театры в Москве функционируют и есть шахматная рассадка, спрос на билеты все еще остается низким.
"Все наши западные партнеры настолько напуганы этой всей историей с пандемией, что никто пока не хочет ничего ставить. Боятся пока. Отложили мы все планы до лучших времен. Не стоит расслабляться раньше времени", – откровенно признался артист.
Несмотря на большие минусы в работе, личная жизнь Филиппа Бедросовича успела изменить свой ракурс. Певец занялся внешним видом и сильно похудел. Благодаря карантину у Киркорова появилась возможность следить за своим питанием и регулярно заниматься спортом.
Однако сильный стресс снова "вернул" народному артисту парочку килограммов. Филипп страшно переживал из-за состояния своего отца. Родственник певца подцепил коронавирус и несколько недель находился на самоизоляции вместе со звездой.
Стоит отметить, что Киркоров долгое время не знал о наличии антител. Артист, перенесший смертельный недуг, сразу отправился в долгожданный отпуск. Тогда он даже и не догадывался о серьезных последствиях пандемии.
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