"Желала мне сдохнуть под забором": дочь сделала шокирующее заявление об Успенской

Новый скандал в семье певицы Любови Успенской. Ее взрослая дочь Татьяна Плаксина, которая не скрывает, что "сидит" на запрещенных препаратах, сообщила, что недавно сбежала из психиатрической лечебницы, куда ее якобы насильно отправил отец. Женщина убеждена, что несчастья на нее сыпятся из-за проклятья Любови Успенской.

Татьяна Плаксина утверждает, что будучи в психиатрической клинике у нее случилось прозрение в отношение матери, известной певицы Любови Успенской. "Наблюдая за преступниками и бомжами – поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил", – объявила молодая женщина.

Судя по комментариям шокированных откровениями Плаксиной зрителей, те не понимают: то ли Татьяна так искусно отыгрывает роль психически нездорового человека, то ли у нее реально серьезные проблемы. Потому что общественность, мягко говоря, в шоке от того, что она говорит. "Она должна нести ответственность за то, что она искалечила меня физически, духовно и морально. Человек-маньяк, тиран, садист. Какой общий язык? В суде я бы хотела ее встретить. Где она отчитывается – и все. Мать меня преследует. Это все длиться 30 лет", – пожаловалась Татьяна Плаксина.

При этом буквально через несколько минут женщина продемонстрировала, что на протяжении месяца отправляла Любови Успенской фотографии, музыку и даже слала сердечки. При этом Татьяна желает полной автономии от матери: "Я хочу окрепнуть, моя жизнь только начинается. Я же не жила. У меня планы творить музыку, говорить правду, выявлять в мире зло…" – поделилась планами женщина. Она выразила желание после пандемии переехать жить в Израиль.

Интересно, что сама Любовь Успенская пока никак не отреагировала на чудовищные откровения единственной дочери. Говорят, артистка готова пойти навстречу Татьяне, но при условии, что та публично попросит у нее прощения за ложь.

В студии эксперты сочли, что Плаксиной следует лечиться. С ними солидарны и зрители. "Совершенно больная на голову, неадекватная наркоманка, поверьте мне 20 лет с наркозависимыми работаю, с ней работать и работать, но она в стадии отрицания, вот это *закрыть меня хотели* *убить меня хотели* * с бомжами и преступниками закрыли* – это серъезный диагноз (пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказался комментатор в Сети.