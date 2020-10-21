"Желала мне сдохнуть под забором": дочь сделала шокирующее заявление об Успенской

Татьяна Плаксина утверждает, что будучи в психиатрической клинике у нее случилось прозрение в отношение матери, известной певицы Любови Успенской. "Наблюдая за преступниками и бомжами – поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил", – объявила молодая женщина.
Судя по комментариям шокированных откровениями Плаксиной зрителей, те не понимают: то ли Татьяна так искусно отыгрывает роль психически нездорового человека, то ли у нее реально серьезные проблемы. Потому что общественность, мягко говоря, в шоке от того, что она говорит. "Она должна нести ответственность за то, что она искалечила меня физически, духовно и морально. Человек-маньяк, тиран, садист. Какой общий язык? В суде я бы хотела ее встретить. Где она отчитывается – и все. Мать меня преследует. Это все длиться 30 лет", – пожаловалась Татьяна Плаксина.
При этом буквально через несколько минут женщина продемонстрировала, что на протяжении месяца отправляла Любови Успенской фотографии, музыку и даже слала сердечки. При этом Татьяна желает полной автономии от матери: "Я хочу окрепнуть, моя жизнь только начинается. Я же не жила. У меня планы творить музыку, говорить правду, выявлять в мире зло…" – поделилась планами женщина. Она выразила желание после пандемии переехать жить в Израиль.
Интересно, что сама Любовь Успенская пока никак не отреагировала на чудовищные откровения единственной дочери. Говорят, артистка готова пойти навстречу Татьяне, но при условии, что та публично попросит у нее прощения за ложь.
В студии эксперты сочли, что Плаксиной следует лечиться. С ними солидарны и зрители. "Совершенно больная на голову, неадекватная наркоманка, поверьте мне 20 лет с наркозависимыми работаю, с ней работать и работать, но она в стадии отрицания, вот это *закрыть меня хотели* *убить меня хотели* * с бомжами и преступниками закрыли* – это серъезный диагноз (пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказался комментатор в Сети.
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