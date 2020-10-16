Дочь Любови Успенской попала в психушку

Шумиха вокруг конфликта Любови Успенской и ее единственной дочери Татьяны Плаксиной не утихает. То и дело открываются все новые обстоятельста.

Несколько лет назад Татьяна Плаксина при странных обстоятельствах попала в жуткую аварию, в результате которой сломала челюсть и лишилась нескольких зубов. Ходили слухи, что всему виной наркотики и драка. Якобы дочь артистки банально избили. После этого она прошла лечение в нескольких клиниках в разных странах. Любовь Успенская не жалела времени и средств на реабилитацию наследницы.

А в феврале этого года Татьяна дала откровенное интервью, в котором заявила, что многие годы терпела унижение и давление, постоянную критику и деспотизм матери. Ее слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Чередой прошло еще несколько шоу, уже с участием Любови Успенской, в которых певица утверждала, что после аварии у ее дочери серьезные проблемы с психикой и запрещенными веществами, что ее "науськали" и все в таком духе.

В результате мать и дочь перестали общаться. Татьяна уехала в Америку, где у семьи есть собственные апартаменты. А Любовь даже слышать не хочет о дочери. По ее мнению, она сделала все, что от нее зависело, чтобы вернуть наследницу к обычной жизни.

Из США Татьяна Плаксина с завидной регулярностью шлет странные сообщения, периодически обвиняя мать и неких влиятельных представителей российского шоу-бизнеса, что они страшные люди. А недавно она заявила, что и вовсе была помещена в психиатрическую лечебницу.

"Я не сбегала из психушки. Меня суд выпустил, признав, что у данного заведения нет оснований меня держать. За эту неделю меня принудительно закармливали психотропными лекарствами, после чего у меня начались очередные осложнения, связанные с моими переломами. Как должен выглядеть человек, которого закалывали, травили и просто уничтожали? Музыкант со сломанной психикой и сломанной челюстью? Который никак не может восстановиться в силу преследований со стороны обоих родителей", – заявила Татьяна.

Ее слова подтвердил адвокат Любови Успенской Алекс Бенхин. "Она действительно пробыла в психушке неделю. По суду доказала, что не совсем ненормальная, и ее оттуда выписали", – коротко сообщил помощник певицы. Татьяна уверена, что ее хотели запереть в психиатрической клинике, чтобы лишить возможности распоряжаться собственной жизнью и имуществом.