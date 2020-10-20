Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Ефремову

Появилась свежая информация о судьбе осужденного актера Михаил Ефремов. В прессе сообщают о том, что суд перенес рассмотрение апелляции на приговор артисту на другой день.
Принятие решение состоится 22 октября, передает "Экспресс газета". Отмечается, что коллегия судей пошла на такой шаг, чтобы позволить сторонам решить вопрос о компенсациях.
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