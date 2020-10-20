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Ефремова доставили в суд

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Днем 20 октября в здание Московского городского суда был доставлен актер Михаил Ефремов, передает Пятый канал. Происходящее сняли на видео. Трое судей будут рассматривать аппеляцию, которую тот подавал ранее.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, которое артист устроил будучи пьяным. За судебным процессом с участием звездных адвокатов следила практически вся страна.

Автор: 20 октября 2020, 13:14 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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