В Сеть выложили видео драки облитого фекалиями Пашаева с неизвестным

Распыляя зловонные жидкости, один из мужчин выкрикнул, что это адвокату за некие высказывания, сделанные днем ранее. Правозащитник не растерялся и догнал нападавшего. Момент драки юриста и неизвестного попал на камеры, в пятницу ролик появился в Сети.
Судя по кадрам, Эльман Пашаев схватил мужчину за волосы, а затем несколько раз уронил на асфальт. Злоумышленник попытался убежать, но адвокат крепко вцепился ему в куртку и сделал "подсечку", уложив противника на лопатки. По некоторым данным, мужчина поскользнулся на фекалиях, которые выплеснул в сторону адвоката.
По словам правозащитника, ему удалось забрать у нападавшего документы, теперь его личность установлена. Эльман Пашаев заверил, что накажет злоумышленника по всей строгости закона. Он хочет сделать все, чтобы не только нападавший, но и его наследники никогда больше не смели подумать о подобных выходках.
Напомним, Эльман Пашаев защищал Михаила Ефремова в суде. Юрист выбрал довольно странную стратегию, пытаясь доказать, что в момент смертельного ДТП за рулем внедорожника находился не актер. Адвокат даже разыскал двух свидетелей, которые якобы видели, как после аварии с водительского места выходил другой мужчина. Однако суд не принял во внимание эти показания.
В итоге Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии общего режима. Артист отказался от услуг Эльмана Пашаева и нанял другого адвоката. Звезда надеется оспорить приговор.
Популярные темы форума
Не Паша, а Маша!
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
А вы натурал?
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .
Глиобластома
Помойка
Белая раса вымирает
Карабахский конфликт