В Сеть выложили видео драки облитого фекалиями Пашаева с неизвестным

Накануне бывший юрист Михаила Ефремова сообщил, что на него было совершено нападение. На входе в пресс-центр двое злоумышленников облили Эльмана Пашаева фекалиями.

Распыляя зловонные жидкости, один из мужчин выкрикнул, что это адвокату за некие высказывания, сделанные днем ранее. Правозащитник не растерялся и догнал нападавшего. Момент драки юриста и неизвестного попал на камеры, в пятницу ролик появился в Сети.

Судя по кадрам, Эльман Пашаев схватил мужчину за волосы, а затем несколько раз уронил на асфальт. Злоумышленник попытался убежать, но адвокат крепко вцепился ему в куртку и сделал "подсечку", уложив противника на лопатки. По некоторым данным, мужчина поскользнулся на фекалиях, которые выплеснул в сторону адвоката.

По словам правозащитника, ему удалось забрать у нападавшего документы, теперь его личность установлена. Эльман Пашаев заверил, что накажет злоумышленника по всей строгости закона. Он хочет сделать все, чтобы не только нападавший, но и его наследники никогда больше не смели подумать о подобных выходках.

Напомним, Эльман Пашаев защищал Михаила Ефремова в суде. Юрист выбрал довольно странную стратегию, пытаясь доказать, что в момент смертельного ДТП за рулем внедорожника находился не актер. Адвокат даже разыскал двух свидетелей, которые якобы видели, как после аварии с водительского места выходил другой мужчина. Однако суд не принял во внимание эти показания.

В итоге Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии общего режима. Артист отказался от услуг Эльмана Пашаева и нанял другого адвоката. Звезда надеется оспорить приговор.