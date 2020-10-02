Адвокат опровергнул резонансную информацию о смерти дочери Конкина

Несколько дней назад впервые стало известно о смерти 32-летней Софии Конкиной. Наследница звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" погибла в бассейне одного из фитнес-центров.
На данный момент существует несколько версий произошедшего. Сотрудники Следственного комитета предположили, что девушка специально приехала в спортивный клуб, что свести счеты с жизнью.
Однако чуть позже стали всплывать новые подробности злополучного вечера. Выяснилось, что Софию спасали от удушья сотрудники тренажерного зала. Теперь отец Конкиной уверен, что его наследница была зверски убита.
Подливает масла в огонь и адвокат семьи погибшей. Юлия Нитченко публично заявила, что все новости, рассказывающие о неадекватном состоянии дочери актера, являются выдумкой.
Несмотря на то, что в сеть попали видео с камер супермаркета, на которых отчетливо видно, как молодая особа покупала бутылку вина, правозащитница продолжала стоять на своем.
"То, что у Софии нашли три промилле алкоголя и лекарства, это все лживая информация. Я общалась со Следственным комитетом, в котором эти данные не подтвердили, но и не опровергли", – неоднозначно прокомментировал ситуацию адвокат.
Стоит отметить, что Юлия Нитченко самостоятельно напомнила аудитории о кадрах из магазина. По мнению правозащитницы, девушка на видео действительно отдаленно похожа на дочь Владимира Конкина, но это не она.
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