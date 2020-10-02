Адвокат опровергнул резонансную информацию о смерти дочери Конкина

Личный адвокат семьи российского актера Владимира Конкина сомневается, что проведенную медицинскую экспертизу можно считать достоверной. По мнению родственников погибшей девушки, она не могла приехать на тренировку в состоянии алкогольного опьянения.

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