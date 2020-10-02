Бузовой придется лечь на операцию

Поющая ведущая призналась, что вначале у нее совсем не получалось кататься на коньках. Ей постоянно приходилось терпеть боль от падений. Более того, тренировки усугубили старую проблему – у Ольги Бузовой растет косточка на ноге.
Звезда отметила, что в свое время делала операцию, но она не помогла. Косточка начала расти заново. По ее словам, боли были такие, что злополучную косточку хотелось просто оторвать.
"А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета", – пожаловалась исполнительница. Из-за проблем со здоровьем Ольге Бузовой пришлось отказаться от каблуков, потому что она еле-еле могла ходить.
Теперь певице приходится регулярно ездить на процедуры в клинику. Но после участие в проекте Ольге Бузовой предстоит перенести еще одну операцию.
Ранее Ольга Бузова подогрела слухи о своем расставании с Давидом Манукяном. Звезда во второй раз вышла в свет без бойфренда.
Как писали "Дни.ру", в начале лета слухи о расставании пары связали с тем, что у них просто закончился контракт. Якобы для взаимопиара Ольга Бузова и блогер заключили договор сроком на год. Кстати, роман со звездой помог Давиду Манукяну быстро продвинуться по карьерной лестнице.
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