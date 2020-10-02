Тюльпанова побила Погребряк на виду у прохожих

Милана Тюльпанова подралась с Марией Погребняк. Конфликт попал на видео.



Свидетелями схватки стали случайные прохожие. Инцидент произошел в центре Москвы, на Сухаревской площади. На первый взгляд кажется, что девушки сцепились в шутку. Однако потом Милана Тюльпанова атакует соперницу, и та падает на тротуар.

Ролик опубликовал Starhit.ru. супруга футболиста Павла Погребняка получила травму колена. О том, что стало причиной потасовки, подруги пока не объяснили.

Возможно, светские львицы решили привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Ведь Милана Тюльпанова год назад она пережила тяжелый развод с мужем – спортсменом Александром Кержаковым.

Как писали "Дни.ру", Милана Тюльпанова после расставания с избранником посвятила себя, в том числе, помощи попавшим в подобную ситуацию женщинам. Она написала книгу "Убей в себе жертву". Помимо проблем в браке со спортсменом у Миланы Тюльпановой была и депрессия, связанная со смертью ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова.

Напомним, после выхода книги Милана Тюльпанова приняла участие в романтическом проекте "Холостяк", где пыталась добиться расположения стоматолога Антона Криворотова. Но ей пришлось покинуть шоу, чтобы больше времени уделять своему сыну Артемию.

