Тюльпанова побила Погребряк на виду у прохожих

Свидетелями схватки стали случайные прохожие. Инцидент произошел в центре Москвы, на Сухаревской площади. На первый взгляд кажется, что девушки сцепились в шутку. Однако потом Милана Тюльпанова атакует соперницу, и та падает на тротуар.
Ролик опубликовал Starhit.ru. супруга футболиста Павла Погребняка получила травму колена. О том, что стало причиной потасовки, подруги пока не объяснили.
Возможно, светские львицы решили привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Ведь Милана Тюльпанова год назад она пережила тяжелый развод с мужем – спортсменом Александром Кержаковым.
Как писали "Дни.ру", Милана Тюльпанова после расставания с избранником посвятила себя, в том числе, помощи попавшим в подобную ситуацию женщинам. Она написала книгу "Убей в себе жертву". Помимо проблем в браке со спортсменом у Миланы Тюльпановой была и депрессия, связанная со смертью ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова.
Напомним, после выхода книги Милана Тюльпанова приняла участие в романтическом проекте "Холостяк", где пыталась добиться расположения стоматолога Антона Криворотова. Но ей пришлось покинуть шоу, чтобы больше времени уделять своему сыну Артемию.
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