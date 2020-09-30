"Получила удар по голове": Тюльпанова раскрыла жуткие подробности жизни с Кержаковым

Милана Тюльпанова издала автобиографическую книгу "Убей в себе жертву", в которой много внимания уделила их отношениям с футболистом. В частности, она рассказала, как экс-супруг поднимал на нее руку и проявлял садистские наклонности.

Девушка поведала о грязных ссорах со спортсменом. Милана Тюльпанова подробно описала зверства, которые ей пришлось пережить в браке.

"Не успела я задать вопрос, как получила удар по голове и оказалась на полу в луже крови", – поделилась ужасами совместной жизни светская львица. "Неожиданно он оказался совсем рядом, в ту же минуту схватил меня за волосы и, с невероятной силой кинув на кровать, начал душить подушкой, крича, что я предала его", – сообщила Милана Тюльпанова.

Также она призналась, что впервые узнала об изменах возлюбленного всего через три месяца после свадьбы. Однако Александр Кержаков отрицал все обвинения в свой адрес. Позже она нашла в его телефоне переписки с другими девушками. Кроме того, открылись подробности частых посещений футболистом ночных клубов и саун.

Помимо проблем в браке со спортсменом у Миланы Тюльпановой была и депрессия, связанная со смертью ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Когда у девушки случались срывы, Александр Кержаков зачем-то пользовался этим и снимал эти моменты на телефон.

После выхода книги Милана Тюльпанова приняла участие в романтическом проекте "Холостяк", где пыталась добиться расположения стоматолога Антона Криворотова. Но ей пришлось покинуть шоу, чтобы больше времени уделять своему сыну Артемию.