"Получила удар по голове": Тюльпанова раскрыла жуткие подробности жизни с Кержаковым

Девушка поведала о грязных ссорах со спортсменом. Милана Тюльпанова подробно описала зверства, которые ей пришлось пережить в браке.
"Не успела я задать вопрос, как получила удар по голове и оказалась на полу в луже крови", – поделилась ужасами совместной жизни светская львица. "Неожиданно он оказался совсем рядом, в ту же минуту схватил меня за волосы и, с невероятной силой кинув на кровать, начал душить подушкой, крича, что я предала его", – сообщила Милана Тюльпанова.
Также она призналась, что впервые узнала об изменах возлюбленного всего через три месяца после свадьбы. Однако Александр Кержаков отрицал все обвинения в свой адрес. Позже она нашла в его телефоне переписки с другими девушками. Кроме того, открылись подробности частых посещений футболистом ночных клубов и саун.
Помимо проблем в браке со спортсменом у Миланы Тюльпановой была и депрессия, связанная со смертью ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Когда у девушки случались срывы, Александр Кержаков зачем-то пользовался этим и снимал эти моменты на телефон.
После выхода книги Милана Тюльпанова приняла участие в романтическом проекте "Холостяк", где пыталась добиться расположения стоматолога Антона Криворотова. Но ей пришлось покинуть шоу, чтобы больше времени уделять своему сыну Артемию.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
я хочу быть страшная!
Голосуем
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Не Паша, а Маша!
ТАТУ
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Карабахский конфликт