Киркоров приготовил приданое для сына за 30 миллионов

Наследнику Филиппа Киркорова не так давно исполнилось восемь лет. Однако об его будущем артист задумался заранее – готовит грандиозное наследство.

По словам короля отечественной эстрады, он уже сделал подарок сыну на совершеннолетие. Как только Мартину исполнится 18 лет, отец вручит ему автомобиль премиум-класса. Причем машину артист уже подготовил – он купил в качестве приданого Rolls-Royce за 30 миллионов рублей.

Филипп Киркоров отметил, что мальчик уже в курсе, что в гараже его ждет собственное транспортное средство. Как говорит звезда, Мартину не терпится сесть за руль авто. Правда, артист добавил, что никак не может донести до ребенка, что в Rolls-Royce нужно ездить на заднем сидении.

Как оказалось, сын Филиппа Киркорова уже с двух лет разбирается в машинах. Малыш прекрасно знает все марки и модели, и это не может не радовать короля отечественной поп-сцены.

Дочь артист называет принцессой. Он говорит, что девочка больше любит кареты, чем машины. По словам звезды, у Аллы-Виктории есть склонность к рисованию и творчеству. Возможно, в будущем малышка свяжет жизнь с искусством или дизайном.

В этом году дети Филиппа Киркорова отправились в новую школу. Певец решил, что наследники достойны самого лучшего и перевел их из обычной гимназии в элитное учебное заведение.