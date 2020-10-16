После известия о страшном недуге Киркоров испугал внешним видом

Мартин Киркоров в этом году пошел во второй класс. мальчик перевелся из простой школы в частную, которая находится в Подмосковье. Она расположена в живописном месте и отлично охраняется.
В этой школе дети сидят по одному за партой, а в классе мало учеников. Учителя проявляют индивидуальный подход к каждому.
Недавно в Сети появилась новая фотография, на которой Мартин предстал повзрослевшим и худеньким. Мальчик был одет в классический костюм, на его ногах красовались начищенные лакированные черные туфли, а волосы уложены в легкие локоны, как у его звездного отца.
"Очень красивый и умный мальчик", – отметили подписчики.
Многие отметили, что мальчик очень грустный. Возможно, это связано с известием о болезни его дедушки, Бедроса Филипповича, пишет 7Days.ru.
На днях певец Филипп Киркоров рассказал, что его отец находится в реанимации. У него проблемы с сердцем. врачи день и ночь дежурят рядом с койкой мужчины.
Накануне "Дни.ру" сообщали, что Филипп Киркоров снялся в провокационной рекламе болгарского перца.
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